Качели с экстрадицией Дмитрия Фирташа качаются уже 5 лет. Напомню, украинского олигарха арестовали в Вене в начале 2014 года. США обвиняют его в даче взяток за получение разрешений на добычу титановых руд на месторождении в Индии. В случае экстрадиции, бизнесмену грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов.

И вот, 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа, а вчера министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию. Казалось бы, это последний юридический шаг, который требовался чтобы посадить украинского олигарха на самолет и отправить с США.

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Но нет - как объяснила спикер суда Вены Кристина Зальцборн "По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано". А это означает, что Фирташ пока что никуда не поедет.

Как я уже сказал - качели. У Фирташа лучшие адвокаты, влиятельные лоббисты и Россия очень не хочет видеть своего главного агента влияния на самолете, который следует в США. Фирташ слишком много знает.

Несмотря на это, суд по экстрадиции завершен, подпись министра получена. Это важные шаги, которые не стоит недооценивать и вероятность экстрадиции “газового короля Украины” неуклонно растет.

Давайте же порассуждаем что произойдет в Украине, если Фирташ таки поедет в наручниках в США? Что произойдет с его империей?

Давайте говорить честно, что произойдет на самом деле - не знает никто. Текст ниже это лишь предположения автора, который уже долго следит за деятельностью Фирташа в Украине.

На самом деле есть только два пути как могут развиваться события:

Империю Фирташа раздеребанят олигархи (более вероятный)

Как только Фирташ садится в самолет посольства США, правила игры на газовом рынке в Украине меняется. Есть стадо баранов на поле, но пастуха с верными псами, которые их охраняют, уже нет.

А это значит что волки вольны делать со стадом то что им заблагорассудится. Я даже могу ПРИМЕРНО рассказать как олигархи смогут взять облгазы и облгазсбыты Фирташа себе. Это будет ЕЩЕ проще если они договорятся между собой (например Коломойский и Ахметов).

Главный актив - группа Региональная Газовая Компания (РГК) которая контролирует около 75% рынка дистрибуции (облгазы) и продажы газа населению (газсбыты).

На данный момент компании РГК совершают многочисленные правонарушения, которые УЖЕ по факту установила в ходе проверок Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (сокращенно НКРЭКУ). В частности это использование так называемый “коэффициентов корректировки”, где облгазы дополнительно начисляют до 11% потребления потребителям.

Это дает основание НКРЭКУ лишить лицензии облгазы и фактически открывает дорогу на смену собственника.

И все это абсолютно “у рамках чинного законодавства”.

Власть поборет газовый схематоз и наконец запустит рынок газа в Украине (менее вероятный)

Маловероятный, но все же возможный сценарий. Разрушить газовую империю Фирташа можно запустив рынок газа в Украине. На данный момент этого рынка нет.

Нафтогаз - единственная компания которая формирует ресурс газа для населению. Но делает он это не потому что “монополия”, а потому что так решил кабинет министров Украины. Более того, этот газ продается НЕ по рыночной цене, и газсбыты за этот газ часто не платят вовсе. Почему? Потому что могут. Потому что согласно постановлению кабмина Нафтогаз НЕ ИМЕЕТ ПРАВА не продать газсбытам газ.

Поэтому компании Фирташа должны около 70 млрд грн Нафтогазу, а как они будут отдавать эти долги - никто не знает. Скорее всего вообще никак. В 2010 году эти долги тупо списали (то есть за все долги заплатили нашими с вами налогами).

Это подразумевает несколько критических точек:

Газ продается населению по рыночным ценам

Граждане имеют право выбирать ЛЮБОГО поставщика услуг (их теперь будет много, так как “газ продается по рыночным ценам”) Открытый доступ до баз потребителей (на данный момент эти базы закрыты и принадлежат облгазам - поэтому РЕАЛЬНОЕ потребление газа населением не знает никто кроме Фирташа).

Начисление потребления ТОЛЬКО по индивидуальным счетчикам (это пункт кстати уже выполнен, с первого мая 2019 года действует новый “Закон по коммунальным услугам”, отныне многоквартирные счетчики - незаконны).

Монетизация субсидий. Люди которые не имеют возможности заплатить - получают денежную субсидию живыми деньгами, и платят непосредственно поставщику, по своему индивидуальному счетчику. Когда люди получают субсидию живыми деньгами, и у них есть индивидуальный счетчик потребления, у них появляется стимул экономить. Если же государство “само за всех платит”, как это было всегда - люди будут потреблять газа столько сколько хотят, государство все равно за все заплатит.

Монетизация субсидий стартовавшая в феврале 2019 может быть НЕ БУДЕТ продлена на этот отопительный сезон, а многоквартирные счетчики, хоть и вне закона, продолжают массово использоваться в Украине.

Следовательно, все вышеперечисленное еще де-факто не работает на рынке газа Украины. Отсутствие открытого рынка газа является источником огромной коррупции и, соответственно, баснословных прибылей для Фирташа.

После выборов, мы увидим как новая власть будет решать эту проблему. Уничтожит ли она одну из главных коррупционных схем в нашей стране, или “возглавит” эту коррупцию, мы узнаем очень скоро. Ждать осталось не долго.

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