Марченко про скандальне призначення Пудрика: якщо немає кримінальних справ – нехай працює

Міністр Сергій Марченко прокоментував призначення Дениса Пудрика.
В.о. голови Державної митної служби Андрій Павловський сам готував призначення Дениса Пудрика на посаду глави Одеської митниці.
Про це міністр фінансів Сергій Марченеко повідомив в інтерв'ю для "Цензор". При цьому він відмовився коментувати декларацію Пудрика.
"З приводу декларації Пудрика варто запитати у нього. За поданням на його призначення, то його робив в.о. керівника ДМС Павловський. Нагадаю, це – зона його відповідальності. Безумовно, я погодив це призначення. І поділяю частину відповідальності за нього", – сказав він.
При цьому Марченко зазначив, що для його головний маркер "кейса Пудрика" – його тест на профпридатність.
"Він без розкачки має забезпечити виконання певних фінансових показників. Звичайно, я не перевіряю керівників митниць поліграфом. І не досліджую їх родинні зв'язки. Якби працював в НАЗК, напевно, більше цікавився б декларацією Пудрика про доходи", – додав міністр.
Марченко резюмував, що якщо до Пудрика є претензії, то їм повинні займатися правоохоронці.
"Відверто кажу, що про статки і якісь родинні зв’язки Дениса Пудрика дізнався з медіа, зокрема "Цензора". Чи це означає, що я маю його негайно звільнити… Я так не вважаю. Ключове питання у цьому та інших прикладах одне: чи є кримінальні справи або претензії правоохоронних органів? Якщо немає - нехай працює", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 25 серпня 2020 року новим главою Одеської митниці став Денис Пудрик, який до цього був заступником начальника відомства.
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