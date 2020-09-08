Марченко про скандальне призначення Пудрика: якщо немає кримінальних справ – нехай працює

В.о. голови Державної митної служби Андрій Павловський сам готував призначення Дениса Пудрика на посаду глави Одеської митниці.

Про це міністр фінансів Сергій Марченеко повідомив в інтерв'ю для "Цензор". При цьому він відмовився коментувати декларацію Пудрика.

"З приводу декларації Пудрика варто запитати у нього. За поданням на його призначення, то його робив в.о. керівника ДМС Павловський. Нагадаю, це – зона його відповідальності. Безумовно, я погодив це призначення. І поділяю частину відповідальності за нього", – сказав він.

При цьому Марченко зазначив, що для його головний маркер "кейса Пудрика" – його тест на профпридатність.

"Він без розкачки має забезпечити виконання певних фінансових показників. Звичайно, я не перевіряю керівників митниць поліграфом. І не досліджую їх родинні зв'язки. Якби працював в НАЗК, напевно, більше цікавився б декларацією Пудрика про доходи", – додав міністр.

Марченко резюмував, що якщо до Пудрика є претензії, то їм повинні займатися правоохоронці.

"Відверто кажу, що про статки і якісь родинні зв’язки Дениса Пудрика дізнався з медіа, зокрема "Цензора". Чи це означає, що я маю його негайно звільнити… Я так не вважаю. Ключове питання у цьому та інших прикладах одне: чи є кримінальні справи або претензії правоохоронних органів? Якщо немає - нехай працює", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 25 серпня 2020 року новим главою Одеської митниці став Денис Пудрик, який до цього був заступником начальника відомства.

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