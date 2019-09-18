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18 вересня • оновлено в 22:58
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/ Політика

"Мандат не складу!" "Слугу народу" присоромили за кнопкодавство: вона відповіла

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Народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук, яка попалася на кнопкодавстві, заявила, що відмовляється скласти мандат, незважаючи на те, що підписувала відповідний меморандум перед виборами.

Свою позицію висловила вона на засіданні регламентного комітету, відео з якого опублікувала журналістка Тетяна Ніколаєнко в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, голова комітету, нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка запитав Копанчук, чи підписувала вона 26 червня "Меморандум про відповідальність народного депутата від партії "Слуга народу", як усі кандидати від цієї політсили.

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Копанчук відмовилася скласти мандат за кнопкодавство

Копанчук відмовилася скласти мандат за кнопкодавство

today.ua

"Так. Меморандум ми підписували. Зміст нам знайомий. Але меморандум був про наміри, тому на сьогодні юридичної відповідальності як такої ще немає", – виправдалася вона.

Синютка в свою чергу нагадав, що в меморандумі є пункт про складення мандата за кнопкодавство.

"Ви готові скласти мандат?" – запитав Синютка.

"Зміст меморандумуще раз підкреслюпро наміри. Меморандум не несе юридичних наслідків", – запевнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну, ЗеВова, прояви волю, чи у тебе все таке ж?
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