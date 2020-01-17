"Палата №6!" Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука: українці сміються

Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував дивне фото, пригрозивши звільненням усім, хто піде на саботаж через можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який подав відповідну заяву.

Фото, на якому на робочому місці міністра видно лише руку з ручкою, а сам він перебуває під столом, з'явилося на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Навіть якщо буду вмирати (не те що перебувати в статусі в.о.), все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, чекаючи можливої зміни керівництва", – підписав знімок Малюська.

Малюська підтримав Гончарука фото під столом Facebook Малюськи

"І так, підтримую Гончарука, він – кращий прем'єр в історії України", – додав міністр.

Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука Facebook Малюськи

Серед користувачів фото Малюськи викликало бурхливу реакцію. "Хіба мама винна", "Де вони таких понабирали?", "Клоун на клоуні... З якого цирку вас набрали?", "Палата №6", "Кастинг у 95 квартал пройшов. Молодець", "Все правильно, два дебіли – це сила", "Де ви всі взялися на нашу голову?", "Ви адекватний? Чи вважаєте, це дотепно?", "Ви там всі такі?" – посміялися в мережі.

Нагадаємо, раніше Малюська показував фото, де він сидів на столі. Також міністр фотографував свої черевики.

Відреагував і політолог Олексій Голобуцький. "Міністр розраховує, що імідж "ідіота-жартівника" – відмінне алібі, однак це помилка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на глузування через підтримку Гончарука нарвався міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов.

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