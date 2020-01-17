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17 січня • оновлено в 20:46
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"Палата №6!" Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука: українці сміються

3.3т
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Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував дивне фото, пригрозивши звільненням усім, хто піде на саботаж через можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який подав відповідну заяву.

Фото, на якому на робочому місці міністра видно лише руку з ручкою, а сам він перебуває під столом, з'явилося на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Навіть якщо буду вмирати (не те що перебувати в статусі в.о.), все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, чекаючи можливої зміни керівництва", – підписав знімок Малюська.

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Малюська підтримав Гончарука фото під столом

Малюська підтримав Гончарука фото під столом

Facebook Малюськи

"І так, підтримую Гончарука, він – кращий прем'єр в історії України", – додав міністр.

Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука

Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука

Facebook Малюськи

Серед користувачів фото Малюськи викликало бурхливу реакцію. "Хіба мама винна", "Де вони таких понабирали?", "Клоун на клоуні... З якого цирку вас набрали?", "Палата №6", "Кастинг у 95 квартал пройшов. Молодець", "Все правильно, два дебіли це сила", "Де ви всі взялися на нашу голову?", "Ви адекватний? Чи вважаєте, це дотепно?", "Ви там всі такі?" – посміялися в мережі.

Нагадаємо, раніше Малюська показував фото, де він сидів на столі. Також міністр фотографував свої черевики.

"Палата №6!" Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука: українці сміються
"Палата №6!" Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука: українці сміються
"Палата №6!" Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука: українці сміються
"Палата №6!" Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука: українці сміються

Відреагував і політолог Олексій Голобуцький. "Міністр розраховує, що імідж "ідіота-жартівника" – відмінне алібі, однак це помилка".

"Палата №6!" Міністр юстиції заліз під стіл на підтримку Гончарука: українці сміються

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на глузування через підтримку Гончарука нарвався міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Олексій Гончарук Денис Малюська
Місце
Україна
Тег
Міністерство юстиції України
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Коментарі
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
хроники Идиократии продолжаются. Даже "умирая" от несварения желудка, он всё равно будет расписываться в ведомости на получении премии за разграбление Нэньки. Всё что может либерасня, это воровать премии из карманов украинцев. т.е. заниматься казнокрадством.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Герою слава
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Qurd Boz
Qurd Boz
Malyuska s mozqami mollyuska...Brrr !
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