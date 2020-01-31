"Малорос!" "Слуга народу" похвалився заявою на волонтерок і нарвався на гнів українців

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар все ж таки написав заяву в поліцію на волонтерок, які виступили проти російського серіалу в автобусі. Він похвалився походом у поліцію і нарвався на шквал критики українців.

Фото з-під відділку парламентар виклав на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що має намір відстоювати права російськомовних.

Євгеній Брагар

"Подав заяву про вчинення злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу. Заяву подано за висловлюваннями Настьонки Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Це висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою. Не має ніякого значення, яку саме мову дискримінують", – написав Брагар.

"У разі дискримінації української або будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні. Україна – це спільний дім для всіх її громадян без урахування мови спілкування, віросповідання чи національного походження. Так було, так є і так буде завжди!" – додав одіозний нардеп.

Після цього під його постом спалахнула бурхлива дискусія. Українці стали йому дорікати поплічництвом інтересам країни-агресорки, а також незацікавленістю боротися так само завзято за державну мову.

"Так коли буде заява на водія за показ піратського контенту? Це ж порушення низки законів України, тим паче через це постраждали авторські права", "Найбільше в Україні дискримінують українську мову. Закон про державну мову не виконується. Мало того, Україна єдина держава в світі, де людей, котрі вживають державну мову, ще й вбивають. То як, депутате України, захистите в Україні єдину державну мову – українську", "Малоросійський оп*здал", – обурюються люди.

"Ти чий "слуга"?", "Скажіть, а чому ви вважаєте прийнятним споживання медіапродукту країни-агресорки? Так, до речі, пишу російською, щоб ви розуміли, що мої права ніхто не утискає, крім того, на відміну від вас, я теж підтримую позицію свідомих громадян, які вважають, що серіалам країни-агресорки не місце в Україні", "Ваша Зекоманда гірше за часи Яника", "Кучерявий, у нас війна з країною, яка цією мовою спілкується та її культивує. Крім того, знищує, так, знищує мови національних меншин", – нагадали скандальному Брагару патріоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українська волонтерка-парамедикиня Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

Він погодився висадити Чорногуз та її подругу, аеророзвідницю Настю Конфедерат, посеред дороги, "щоб далі дивитися у спокої російське кіно". Пасажири при цьому не заступилися за дівчат, а одна жінка взагалі обізвала їх "убивцями".

Чорногуз поверталася з похорону свого хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука, якого вбили терористи на Донбасі.

Компанія-перевізниця Winew відреагувала на скандал із водієм, який висадив з автобуса волонтерок, і вибачилася за інцидент.

Пізніше стало відомо, що екіпаж рейсу, де трапився скандал із волонтерками, звільнили з роботи.

За водія вирішив заступитися нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Він запропонував йому працевлаштування та юридичну підтримку.

А Брагар пригрозив подачею заяви на волонтерок, яких він назвав націоналістками, котрі дискримінують інших людей.

Українці розлютилися через ініціативу нардепа, а Чорногуз заявила, що у неї немає сили коментувати цей маразм.

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