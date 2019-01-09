Макрон закидає "жовтим жилетам" підтримку з-за кордону

Деякі схильні до екстремізму учасники протестів "жовтих жилетів" отримують підтримку з-за кордону, кажуть у французькому уряді. Раніше Макрон звинуватив російські ЗМІ в пропаганді.Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що дехто з учасників акцій протесту "жовтих жилетів"отримує підтримку з-за кордону. Йдеться насамперед про схильних до екстремізму мітингувальників. Відповідну заяву зробив у середу, 9 січня, прес-секретар французького уряду Беньямін Гріво.

Речник, однак, визнав, що в протестах також беруть участь чимало "щирих людей", котрі занепокоєні зростанням тарифів та цін. Але серед тих, хто виходить на вулиці для протестів, є й "схильні до насильства та жорстокі люди, іноді з крайньої правиці, іноді з крайньої лівиці, деякі з яких навіть отримують підтримку з-за кордону", переконаний Гріво, якого цитує агенція новин dpa. Речник французького уряду згадав також про нещодавні висловлювання з боку представників популістського італійського уряду, котрі вітали виступи "жовтих жилетів".

Серед іншого, у французькому уряді вказують і на роль російської державної телекомпанії "Россия сегодня" (RT), що мовить багатьма мовами. За словами Гріво, росіяни висвітлювали протести "жовтих жилетів" у Франції, не приховуючи своїх симпатій до мітингарів.

Нещодавно сам президент Франції Макрон звинуватив російські державні іномовники RT та Sputnik в пропаганді, зокрема в поширені вигаданої інформації та чуток про загибель одного з учасників акцій протесту.

Нагадаємо, від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Згодом виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку Макрона та його уряду. Після кількох тижнів протестів у різних містах країни уряд пішов на поступки.

Наприкінці грудня кількість учасників акцій значно знизилася - від приблизно 40 тисяч до 12 тисяч в останній тиждень місяця. Організатори пояснювали це головно періодом різдвяних відпусток. Для порівняння: 17 листопада у протестах у різних містах Франції взяли участь понад 280 тисяч людей.

5 січня в акціях протесту в країні, за оцінками, взяли участь близько 50 тисяч людей. У Парижі поліція нарахувала три з половиною тисячі протестувальників.

Уряд Франції закидає радикальним учасникам руху "жовтих жилетів" наміри здійняти повстання й повалити владу в країні. В уряді обіцяють зміни до законодавства з метою посилити відповідальність організаторам несанкціонованих виступів.