Залишимося сам на сам із Росією? Як напруженість у НАТО відіб'ється на Україні

Президент Франції Еммануель Макрон змінив риторику щодо Росії й хоче дружити з Володимиром Путіним. Париж безпосередньо заявляє про "смерть мозку НАТО" та вимагає сідати за стіл переговорів із Москвою.

Чи існує ризик розвалу Альянсу і чи може Україна залишитися сам на сам із Росією – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Макрон шукає діалогу з Росією – журналісти заявляють, що він обговорював із Путіним питання ракет;

Франція всерйоз планує взяти лідерство у Європейському Союзі. Макрон користується слабкістю Меркель і йде на переговори з Путіним;

В Альянсі у ідей Макрона підтримки недостатньо;

Зеленський міг би запропонувати свою допомогу в питанні порятунку НАТО.

Макрон іде у наступ, Меркель здає назад

3-4 грудня у столиці Великобританії (Лондон) відбудеться зустріч керівників країн Північноатлантичного Альянсу.

Ключова тема зустрічі – загрози з боку Росії. За словами джерел в адміністрації Білого Дому, Москва все ще становить загрозу як для Європи, так і для Північної Америки. Водночас самі європейці (незважаючи на очевидні факти) готові йти на діалог із Кремлем.

Так, президент Фракції Макрон виступає за співпрацю з Росією, оскільки вважає, що "відсутність цього діалогу не зробило європейський континент безпечнішим". Він просуває ідею того, що в плані безпеки Європі більше не варто покладатися на США, а треба придивитися до РФ.

Німецькі журналісти, посилаючись на копію листа Макрона Путіну, повідомили, що він готовий розглянути ідею президента Росії про мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності у Європі. Щоправда, сам Еммануель Макрон почав спростовувати цю інформацію.

Такі заяви неадекватні, вважає представник України при ЄС і НАТО Володимир Василенко. Він упевнений – немає сенсу міняти риторику щодо Росії, оскільки вона не припиняє свою агресію. Самим же президентом Франції, на думку експерта, рухають амбіції та егоїстичні наміри.

"Я вважаю, що Макрон керується власними амбіціями й бажанням стати лідером у ЄС після Brexit і відходу з політичної арени Меркель. Це егоїстичні наміри. Вони абсолютно шкодять, причому не тільки Україні, але і Європейській єдності, а також створенню єдиного фронту протидії російській агресії", – наголосив OBOZREVATEL дипломат.

Еммануель Макрон

На думку президента Центру європейських та трансатлантичних студій Олексія Коломійця, Макрон став новим союзником Путіна, посівши місце канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Щодо Макрона – вир*док і п*кидьок. Однозначно. Вони вже нічого не приховують. Роль найближчого соратника Кремля Меркель, напевно, відіграла. І на авансцену вийшов цей п*кидьок.

"В принципі, це ворог. Ворог України, вільного світу, вільної Європи, Дональда Трампа і найближчий соратник Путіна", – різко висловився експерт у коментарі OBOZREVATEL.

Проте Володимир Василенко вважає, що на майбутній зустрічі позиція Макрона навряд чи превалюватиме, і серйозної підтримки у нього поки немає.

Така дивна поведінка французького президента свідчить про протистояння Європи і США. Ні для кого не секрет, що після приходу до влади Дональда Трампа європейські країни намагаються уникнути глобального впливу Штатів. Водночас сам глава Білого Дому не оминає можливості розкритикувати Німеччину або Францію стосовно слабких позиціях щодо Росії.

Незважаючи на той факт, що Макрона поки не підтримує більшість країн-членів Альянсу, риторика лідера найбільшої економіки світу – тривожний дзвоник для майбутнього України.

Як Зеленський міг би скористатися кризою в НАТО

Ще однією скандальною заявою президента Франції стали слова про "смерть мозку НАТО". В інтерв'ю The Economist він заявив, що до цього призвела відсутність координації між США і Європою. Він вважає, що США втрачають інтерес до європейських союзників, про що свідчить рішення Трампа вивести війська із Сирії без консультацій.

У цьому напрямку Олексій Коломієць частково згоден із Макроном, і як підтвердження своїх слів наводить те, що засідання триватиме всього лише дві години. Також він припустив, як міг би скористатися з'їздом глав НАТО президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що для Зеленського було б правильніше кинути все тут і їхати в Лондон. І стояти під дверима. Це був би грандіозний крок. Коли у нього запитали б "Що ви тут робите?", він би відповів: "Я приїхав подивитися на смерть мозку НАТО. Я хочу цій смерті, якщо вона є, якимось чином запобігти". Але, звісно, він нікуди не їде і абсолютно добиває взаємини України з НАТО", – підсумував Коломієць.

За словами міжнародника, те, що Альянс проіснував 70 років – аномалія. Наразі ж НАТО переживає свою кризу і єдиним виходом для організації буде виключення зі своїх лав Німеччини і Франції.

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