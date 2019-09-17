Майже 100%: в Росії дізналися, коли Путін зустрінеться із Зеленським

Президенти Росії Володимир Путін і України Володимир Зеленський можуть зустрітися вже в жовтні – на саміті в "нормандському форматі".

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела. При цьому умовою зустрічі назвали узгодження термінів розведення військ і підписання єдиної редакції "формули Штайнмайера".

Відбутися це може в Мінську 18 вересня.

"Якщо це буде зроблено, імовірність того, що перша зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського відбудеться в жовтні – на саміті в "нормандському форматі", – наблизиться до 100%", – кажуть журналісти.

Зустріч в Мінську називають ключовою, адже учасники переговорів мають фактично підготувати умови для проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ОП Андрій Богдан розкрив важливий нюанс про переговори Зеленського з Путіним.

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