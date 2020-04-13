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13 квітня • оновлено в 12:41
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"Майстри багатоходівок": стало відомо про підлість Росії в ООН

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Росія веде масовану пропаганду в усьому світі, адже росіяни "майстра закулісної, таємної дипломатії".

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" попередив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Росіяни великі майстри багатоходівок, вони можуть не мати вишуканості в своїх діях, вони часто діють кондово, і в заявах, і в дипломатичних кроках. Але вони майстри закулісної, таємної дипломатії. Сподіватися, що Росія отримала відсіч позаминулого четверга і зупинилася, коли Україна і її партнерами була заблокована російська резолюція про санкції, не варто", – зазначив він.

Росія в ООН

Росія в ООН

Дипломат додав, що Росія в ООН впливає на країни, які виступають проти односторонніх санкцій як таких.

"Найкращий ілюстративний епізод в роботі Генасамблеї – щорічне голосування односторонніх санкцій США проти Куби, тоді майже вся Генасамблея за винятком США і зокрема України об'єднується навколо питання зняття цих санкцій. Також є питання і по іранських санкціях, у західному світі немає єдності щодо цього. Тому коли Росія виносить питання санкцій, вона це робить у красивій упаковці, яка приваблива для значної кількості членів Генасамблеї. Тож нові спроби РФ скористатися ситуацією, щоб роздмухувати свою пропаганду, ще будуть", – підсумував Кислиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію поставили на місце в ООН через катастрофу МН17.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
російська пропаганда
Особа
Сергій Кислиця
Місце
Україна
Теги
пропаганда Радбез ООН ООН
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
".. москалi не розумiють, що якщо нам дадуть багато грошiв, ми станемо непереможними..", - В. Вятрович. ))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
подлее какловой нации никого в мире нету...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
без сша ты и хрюкнуть не смеешь.это и касается партнеров -шпротных ларьков и лаврушников
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