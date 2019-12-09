Як пройшов Майдан проти капітуляції в Києві: фоторепортаж OBOZREVATEL

Тисячі людей 8 грудня вийшли на Майдан Незалежності, щоб на віче окреслити "червоні лінії", які президенту України Володимиру Зеленському не можна переступати під час зустрічі в Нормандські форматі.

Про те, що говорили зі сцени і як реагували люди - в репортажі OBOZREVATEL.

Червоні лінії, які не можна переходити Зеленському:

ніяких компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;

ні виборам на Донбасі до деокупації;

не припиняти судові процеси проти РФ;

ні компромісам у питанні повернення Криму;

недопущення федералізації країни.

Незважаючи на те, що починати акцію повинні були о 13:00, люди почали з'являтися на Майдані за кілька годин. Там вже поставили сцену, на якій час від часу чекались групи. І якщо за півгодини до початку мітингу на Майдані налічувалося кілька сотень людей, то вже через годину їх кількість зросла до кількох тисяч. Причому, люди все підтягувалися - на піку їх було близько 6-7 тисяч.

Після невеликої вступної промови від ведучого, натовп розігрівали музиканти з групи "OtVinta!". Уже після на сцені з'явилися представники трьох партій, які і організували віче - "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". Тоді екс-глава Верховної Ради Андрій Парубій завив, що народ зібрався, щоб "не дати Путіну втілити свій план", а депутат від "Голосу" Інна Совсун сказала, що "Майдан повинен давати вказівки політикам".

"Ми тут, тому що нас не влаштовує мир за всяку ціну, нас не влаштовує мир ціною капітуляції", - сказала Совсун.

Крім них на сцені виступав екс-директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, голова "Свободи" Олег Тягнибок, комбат Андрій Гергерт, він же "Червень", колишній політв'язень Володимир Балух та багато інших. Загалом їх спічі зводилися до перерахування тих чи інших "червоних ліній" і різної критиці на адресу політики Зеленського. Між їх промовами на сцені виступали і музиканти - крім згаданих вище "OtVinta!", перед присутніми заспівали "Тартак" і "Мандри".

Періодично спікерів переривали різними гаслами, на кшталт "Зелю геть", "Ні капітуляції!", "Україна не рояль" і подібними. До слова, деякі протестуючі висловлювали свої думки в плакатах, а один пішов далі і спорудив костюм Путіна-фашиста, в якому і ходив.

Близько 14:45 на Майдані з'явився п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Його поява викликала певний ажіотаж серед тих людей, повз яких він йшов до сцени. До протестувальників він вийшов зі своєю дружиною Мариною Порошенко і виголосив промову, в якій закликав Зеленського не бояться Путіна і не здавати того країну.

"Ми тут, щоб голос звідси був почутий і українським президентом. Це надзвичайно важливо. У нас є підстави наполягати на цьому. Всі пам'ятають його прагнення стати на коліна перед Путіним? Цього не можна робити", – застеріг Порошенко.

Після його спічу віче закінчилося колективним виконанням Гімну України. Відзначимо, що такі акції сьогодні проходили не тільки в Києві, а й в Одесі, Харкові, Львові, Миколаєві та інших містах.

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