Махровое жлобство: почему, приходя во власть, вы становитесь такими ущербными?
Мой друг.
Сдаёт свой небольшой дом в Конча-Заспе за $5’000 в месяц.
А такой дом куда заселился Зеленский, я думаю в аренду легко бы взяли за $10’000 в месяц.
От сдачи в аренду одного этого элитного дома можно было бы например сделать 4 детские трансплантации почки в год.
От сдачи в аренду этого дома, можно было бы полностью содержать в достатке один небольшой дом престарелых.
От сдачи в аренду одного этого дома, можно было бы обеспечить ежемесячное содержание нескольких детские интернатов.
Такая мелочь.
Ты глубоко обеспеченный человек, я бы даже сказал богатый.
Ты создал многомиллионную корпорацию шоу бизнеса.
Ты даже успел купить дом на Итальянской Ривьере.
Что же изменилось, когда ты стал президентом?
С-ка.
Ну зачем тебе въезжать в этот ведомственный дом?!
Ну откуда в вас это махровое жлобство.
Смотришь на них всех и такая боль.
Стал депутатом.
У него кубик и десяток квартир, но он с*ка оформляет матпомощь на проживание в Киеве.
Стал министром.
У него миллионное состояние, но он себе тройные премии каждый месяц выписывает.
Стал президентом.
Тут же пошёл на шару лечиться в ведомственных больницах и жить на государственных дачах.
Скажи.
А если б ты не был сейчас президентом и продал бы старый дом. Чтоб ты делал?
На вокзале жил?
У друзей?
У тещи?
Ну ведь ты бы точно продавая старый дом нашёл бы что-то взамен. А если бы не успел купить, то вытащил бы из кармана свои личные деньги и взял бы временно в аренду.
Бл*дь.
Так что ж ты став президентом решил, что должен это сделать за счёт государства?!
Найди себе дом в аренду на коммерческом рынке.
А этот, открыто публично сдай в аренду.
Через Проззоро.
Через Благовест.
Через Коллиерс.
Через Ремакс.
Можешь в итоге сам же его в открытом конкурсе выиграть и арендовать за большие деньги.
Ты же бл*дь обещал.
Ты же бл*дь об этом сам говорил.
Ты же бл*дь уверял, что не станешь таким как предшественники.
Ну почему же вы с*ка все приходя во власть становитесь такими мелочными и ущербными.
Жлобьё
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.