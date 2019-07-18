"Люстраторко не виросло": Ярош жорстко звернувся до Зеленського

Позафракційний народний депутат України, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош потужно звернувся до президента Володимира Зеленського. Він висловив своє невдоволення початком його каденції, а також людьми, які оточують главу держави.

Жорсткий пост парламентарій опублікував на своїй сторінці у Facebook і буквально підірвав ним мережу – текст зібрав майже 2 тисячі лайків, понад 600 репостів і безліч схвальних коментарів.

"Дивлюся на поїздки президента областями і "шляк трафляє", як кажуть на українській Галичині. Так ганебно себе вести і так принижувати державу – це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось гарне зробити Володимир. Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь "напівпокерні" д*біли, які перебивають людей, "тикають" усім без розбору (як і президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко... Маю велике бажання замінити слова матом, але робити цього не буду, тому що з 16 років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім здобув філологічну освіту", – обурюється Ярош.

Він закликав Зеленського звертати увагу на власну поведінку, а також на вчинки його підлеглих. Адже посада президента України – це не сцена, а відповідальність. Поки ж, підкреслює нардеп, доводиться спостерігати якесь дешеве реалітішоу про українську владу.

"Щось не знаєте, не розумієте – питайте у тих, хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли ви і ваше оточення обслуговували "культурні" інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в Греції та в інших місцях. Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві президенту України, не грайте роль "батька нації" – у вас ця роль не виходить, ви дуже сильно фальшивите", – пише Ярош.

Дмитро Ярош Людмила Логвинова

"Зробіть ставку не на "клоунів" (за всієї поваги до професії), а на справжніх. Не робіть так званих люстрацій, тому що "люстраторко" у вас не не виросло. Якщо цього не зробите, пане президенте, буде біда. Хоча вона мине, тому що українці – непереможна кількатисячолітня нація. А значить, все буде добре і все буде Україна! Маю право так писати, тому що крісло у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину. Честь маю!" – емоційно додав командувач УДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Ярош висловив думку, що якщо новий президент Володимир Зеленський зрадить Україну, то може втратити не тільки посаду, а й життя.

Також він сказав, що студія "95 квартал" і Володимир Зеленський як один із її керівників несуть певну відповідальність за окупацію Криму і частини Донбасу Російською Федерацією. Адже вони роками висміювали і принижували українців у своїх виступах.

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