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"Люстраторко не виросло": Ярош жорстко звернувся до Зеленського

81.8т Читати матеріал російською

Позафракційний народний депутат України, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош потужно звернувся до президента Володимира Зеленського. Він висловив своє невдоволення початком його каденції, а також людьми, які оточують главу держави.

Жорсткий пост парламентарій опублікував на своїй сторінці у Facebook і буквально підірвав ним мережу – текст зібрав майже 2 тисячі лайків, понад 600 репостів і безліч схвальних коментарів.

"Дивлюся на поїздки президента областями і "шляк трафляє", як кажуть на українській Галичині. Так ганебно себе вести і так принижувати державу – це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось гарне зробити Володимир. Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь "напівпокерні" д*біли, які перебивають людей, "тикають" усім без розбору (як і президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко... Маю велике бажання замінити слова матом, але робити цього не буду, тому що з 16 років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім здобув філологічну освіту", – обурюється Ярош.

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Він закликав Зеленського звертати увагу на власну поведінку, а також на вчинки його підлеглих. Адже посада президента України – це не сцена, а відповідальність. Поки ж, підкреслює нардеп, доводиться спостерігати якесь дешеве реалітішоу про українську владу.

"Щось не знаєте, не розумієте – питайте у тих, хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли ви і ваше оточення обслуговували "культурні" інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в Греції та в інших місцях. Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві президенту України, не грайте роль "батька нації" – у вас ця роль не виходить, ви дуже сильно фальшивите", – пише Ярош.

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

Людмила Логвинова

"Зробіть ставку не на "клоунів" (за всієї поваги до професії), а на справжніх. Не робіть так званих люстрацій, тому що "люстраторко" у вас не не виросло. Якщо цього не зробите, пане президенте, буде біда. Хоча вона мине, тому що українці – непереможна кількатисячолітня нація. А значить, все буде добре і все буде Україна! Маю право так писати, тому що крісло у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину. Честь маю!" – емоційно додав командувач УДА.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дмитро Ярош Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кришны Харя
Кришны Харя
А кто этот в камуфляже, Ярош? Чем знаменит? Выражает мнение - это важно. А что Ярош делал последние 5 лет?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Кришны Харя, выражал свое мнение
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hunt andres
hunt andres
"потому что украинцы – непобедимая многотысячелетняя нация":-) Перл филолога яроша сделал день миллионов на постсоветском пространстве!:-) Давай, Димон, жги исче!
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Семенов Семен
Семенов Семен
Испугался Ярош
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Семенов Семен, Заспокойся дурнику.
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