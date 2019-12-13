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13 грудня • оновлено в 11:36
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"Людям нема чого втрачати": Звіробій пригрозила Зеленському революцією

4.4т
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Учасниця АТО, волонтерка Маруся Звіробій жорстко звернулася до влади України через прибуття до Києва пропагандистів російського каналу "Звезда" й резонансних звинувачень поліції у справі вбивства Павла Шеремета.

На своєму Telegram-каналі вона написала, що президент Володимир Зеленський і його оточення самі штовхають суспільство до революції.

"Зараз ми в очевидному оточенні. Це Іловайськ-2019. Владо! Зеленський! Авакове! Ви своїми руками готуєте революцію в нашій країні! Зупиніться! Ми не будемо рубатися між собою! А ви саме до цього підштовхуєте! У полі зору людей, яким вже нічого втрачати, будете тільки ви! Запам'ятайте це!" – грізно зазначила волонтерка.

Коментуючи скандальний приїзд до Києва знімальної групи пропагандистів Кремля, Звіробій нагадала, що спершу в Криму й на Донбасі також з'являлися вони, а потім туди майже безперешкодно прийшли російські війська.

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"Ще не доходить?!" Звіробій знову пригрозила Зеленському

"За свідченнями військовослужбовиці, яка виїхала у 2014 році з батьками з Луганська, спочатку там вирубали наші ЗМІ і залишилися тільки телеканал "Росія" і "Звезда"! Де цілодобово крутили дві основні тези: "бандерівці наступають" і "Росія готова вас врятувати". Потім на вулицях з'явилися чужинці в цивільному, а потім війська", – підкреслила волонтерка.

Звіробій висловила думку, що зараз президент Зеленський тільки відволікає увагу міжнародної спільноти, яка звикла зважати на офіційні заяви президента країни.

Маруся Звіробій

Маруся Звіробій

"Гордон"

"Тому для очей сусідів у нас все добре, тиша і перемир'я, поки всередині країна спливає кров'ю, бусами доправляють щодня поранених і загиблих, а серед ветеранів почалися чекістські зачистки. Щоб і своїх приспати, то справи максимально показові з долученням найпопулярніших ветеранів, яких вимастять у бруд і в очах українського суспільства, і іноземного. А потім, навіть якщо не винен, про це знатимуть лише кілька тисяч, а про "причетність" до вбивств, про неблагонадійність, небезпеку інформація так і залишиться в головах мільйонів!" – побоюється Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • група пропагандистів російського телеканалу "Звезда", який висвітлює окупацію Донбасу, приїхала до Києва й похвалилася цим.

  • У сюжеті пропагандистка Діана Сіразі зізналася, що раніше її колеги вже відвідували Київ з надуманих причин : вони брехали, що їдуть на концерт, побачення або до хворої бабусі.

  • В СБУ заявили, що Сіразі прибула до Києва як приватна особа. У відомстві запевнили, що "оперативно відреагують", якщо пропагандистами будуть здійснені протиправні дії.

  • А в Держприкордонслужбі заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів "Звезды", оскільки ті не сказали, що журналісти, і приховали справжню мету візиту.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Маруся Звіробій Володимир Зеленський Арсен Аваков
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Что то скучает свiдомо MAHДАйнутая мpaзота без peволюций....воевать то не прутся, а вот поMAHДАйнить можно.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мы не будем рубиться между собой!...CУKA.....вы уже рубитесь сами с собой шестой год!!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какое отношения эта западенка имеет к Донбассу и Крыму?
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