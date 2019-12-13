"Людям нема чого втрачати": Звіробій пригрозила Зеленському революцією

Учасниця АТО, волонтерка Маруся Звіробій жорстко звернулася до влади України через прибуття до Києва пропагандистів російського каналу "Звезда" й резонансних звинувачень поліції у справі вбивства Павла Шеремета.

На своєму Telegram-каналі вона написала, що президент Володимир Зеленський і його оточення самі штовхають суспільство до революції.

"Зараз ми в очевидному оточенні. Це Іловайськ-2019. Владо! Зеленський! Авакове! Ви своїми руками готуєте революцію в нашій країні! Зупиніться! Ми не будемо рубатися між собою! А ви саме до цього підштовхуєте! У полі зору людей, яким вже нічого втрачати, будете тільки ви! Запам'ятайте це!" – грізно зазначила волонтерка.

Коментуючи скандальний приїзд до Києва знімальної групи пропагандистів Кремля, Звіробій нагадала, що спершу в Криму й на Донбасі також з'являлися вони, а потім туди майже безперешкодно прийшли російські війська.

"За свідченнями військовослужбовиці, яка виїхала у 2014 році з батьками з Луганська, спочатку там вирубали наші ЗМІ і залишилися тільки телеканал "Росія" і "Звезда"! Де цілодобово крутили дві основні тези: "бандерівці наступають" і "Росія готова вас врятувати". Потім на вулицях з'явилися чужинці в цивільному, а потім війська", – підкреслила волонтерка.

Звіробій висловила думку, що зараз президент Зеленський тільки відволікає увагу міжнародної спільноти, яка звикла зважати на офіційні заяви президента країни.

Маруся Звіробій "Гордон"

"Тому для очей сусідів у нас все добре, тиша і перемир'я, поки всередині країна спливає кров'ю, бусами доправляють щодня поранених і загиблих, а серед ветеранів почалися чекістські зачистки. Щоб і своїх приспати, то справи максимально показові з долученням найпопулярніших ветеранів, яких вимастять у бруд і в очах українського суспільства, і іноземного. А потім, навіть якщо не винен, про це знатимуть лише кілька тисяч, а про "причетність" до вбивств, про неблагонадійність, небезпеку інформація так і залишиться в головах мільйонів!" – побоюється Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

група пропагандистів російського телеканалу "Звезда", який висвітлює окупацію Донбасу, приїхала до Києва й похвалилася цим.

У сюжеті пропагандистка Діана Сіразі зізналася, що раніше її колеги вже відвідували Київ з надуманих причин : вони брехали, що їдуть на концерт, побачення або до хворої бабусі.

В СБУ заявили, що Сіразі прибула до Києва як приватна особа. У відомстві запевнили, що "оперативно відреагують", якщо пропагандистами будуть здійснені протиправні дії.

А в Держприкордонслужбі заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів "Звезды", оскільки ті не сказали, що журналісти, і приховали справжню мету візиту.

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