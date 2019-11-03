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4 листопада • оновлено в 01:49
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"Люди не розуміють": Трамп висловився про відносини з Україною

1.2т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошими" відносини з Україною.

Про це він заявив під час розмови з журналістами біля Білого дому, передає Fox News.

"Мої стосунки з Україною дуже хороші. Мої стосунки з Росією дуже хороші. Мої стосунки з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, як я можу ладнати із іншими країнами", - сказав він.

Трамп додав, що його підтримка України теж "дуже хороша".

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Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що хоче зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ему уже никто не верит.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Сирию пан Трамп-прохерил...если прохерит и Украину- грош ему цена в мировой политике...где великая "свердержава"...?!!! рашка-уже не в счёт...)))
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