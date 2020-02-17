"Люди не розуміють!" Разумков дав прочухана нардепам через їжу та телефони у Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відчитав народних депутатів за те що вони під час роботи відволікаються на особисті справи, їжу та телефони.

Про це він заявив під час погоджувальної ради. Разумков зазначив, що йому часто доводиться чути нарікання на поведінку депутатів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я думаю, що і ви про це чуєте, що людям іноді незрозуміла поведінка народних депутатів, яку вони спостерігають у сесійній залі. І щодо кав, і щодо їжі, і щодо того, що народні депутати доволі часто займаються своїми власними справами, то в телефонах, то ще у чомусь", – сказав він.

Дмитро Разумков LIGA.net

Разумков також навів приклад, що якось до нього підійшла вчителька і розповіла, що в неї немає часу на власні справи під час робочого дня.

"Підійшла вчителька і каже: "Ну дивіться, я так само, як і ви, ходжу на роботу, у мене робочий день рідко коротший, ніж день роботи народного депутата у Верховній Раді. У мене немає часу, коли я перевіряю зошити, спілкуюся з батьками, дітьми, займатися власними справами. У депутатів часу трошки більше?", – зазначив Разумков.

"Я розумію, що мені важко відповісти на це запитання, воно чесне, воно правильне, але відповісти важко. Давайте робити так, щоб нам не було важко відповідати на такі запитання, щоб у людей не було таких питань, щоб вони бачили, що народні депутати працюють на користь цієї держави, щоб вони це і бачили і відчували", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара і зробив попередження іншим парламентарям.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!