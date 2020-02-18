Головна Новини
18 лютого • оновлено в 15:09
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Людей з автоматами не буде": в РНБО розповіли, як контролюватимуть кордон в ОРДЛО

4.3т
Читати матеріал російською

Спільне патрулювання кордону з Росією представниками вільної України і ОРДЛО не передбачає участі в цьому озброєних терористів.

Про це заявив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО його секретар Олексій Данілов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Данілов

Олексій Данілов

Скріншот відео

"Треба розуміти, про що мова. Мова про представників громад, які проживають на цій території. Це не озброєні люди. Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього (терористів. – Ред.) боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України, наш контроль спільно з ОБСЄ або іншою визначеною структурою", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

  • Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков натякнув, що Путін і Зеленський обговорювали компроміс щодо спільного патрулювання кордону України і "Л/ДНР".

  • Однак він відмовився розкривати деталі їхньої останньої телефонної розмови.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
43
24
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
ага а чуваки которых вы тер рор истами называете просто отдадут вам оружие?)) эй тер рор ист а ну давай ствол! да-да дяденька канеш на бери. можешь убить даже теперь меня ведь я дэ бил тебе оружие отдал))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это оно про границу по Збручу или по Днепру????
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Emа Ol
Emа Ol
З виду ніби серйозний мужик з усієї ЗЕгопкомпанії, а ось сказав дурницю і на душі стало ще сумніше.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги