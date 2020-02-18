"Людей з автоматами не буде": в РНБО розповіли, як контролюватимуть кордон в ОРДЛО

Спільне патрулювання кордону з Росією представниками вільної України і ОРДЛО не передбачає участі в цьому озброєних терористів.

Про це заявив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО його секретар Олексій Данілов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Данілов Скріншот відео

"Треба розуміти, про що мова. Мова про представників громад, які проживають на цій території. Це не озброєні люди. Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього (терористів. – Ред.) боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України, наш контроль спільно з ОБСЄ або іншою визначеною структурою", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков натякнув, що Путін і Зеленський обговорювали компроміс щодо спільного патрулювання кордону України і "Л/ДНР".

Однак він відмовився розкривати деталі їхньої останньої телефонної розмови.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!