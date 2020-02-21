Комік Василь Гуменюк, який виступав на проєкті "Ліга сміху", став головою Ярмолинецької РДА Хмельницької області. Найбільше актор запам'ятався жартами про розмір жіночих грудей.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського від 20 лютого опублікований на сайті глави держави (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Указ президента України

"Призначити Гуменюка Василя Васильовича головою Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області", – йдеться у документі.

Гуменюк був учасником команди "Вінницькі", яка виступала на "Лізі сміху". Найбільше він запам'ятався в номері "Очі дівочі", в якому жартував про розмір жіночих грудей.

Гуменюк запам'ятався жартами про розмір жіночих грудей

Комік балотувався на парламентських виборах від "Слуги народу", але не пройшов до Верховної Ради.

Гуменюк запам'ятався жартами про розмір жіночих грудей

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив "смотрящих" по всіх регіонах країни. Ці люди будуть вести підготовку до місцевих виборів.

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