Любить Януковича і проти "бандерівців": чим "прославився" скандальний Бужанський

Одіозний майбутній нардеп від "Слуги народу" Макс Бужанський опинився в епіцентрі медіаскандалу через образу журналістки Ольги Духнич, яку він обізвав "тупою вівцею". Причиною невдоволення скандального ексблогера стала констатація нею факту того, що він має яскраво виражену проросійську позицію.

Неприпустима поведінка майбутнього парламентаря викликала хвилю обурення серед українців і навіть змусила прокоментувати скандал партію "Слуга народу". Однак цей випадок далеко не перший доказ хамської та українофобської поведінки Бужанського. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найгучніші скандали за його участі.

Нудьгував за Януковичем і назвав Майдан "вбивцею" України

Бужанський неодноразово виступав із критикою подій на Майдані у 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України". Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів. Експрезидента-утікача Віктора Януковича блогер називав законно обраним і заявляв, що за нього українцям жилося краще. Все це підтверджують скріншоти, зроблені на його сторінках у соцмережах.

Обізвав борців за волю України "фашистами" і зганьбився незнанням історії

Не менш кричущий інцидент із Бужанським – це його їдкий спіч щодо участі військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдатів Першої української дивізії "Галичина".

Крім того, скандальний майбутній нардеп безпідставно заявив, що Нюрнберзький трибунал нібито засудив дії "Галичини", прирівнявши їх до СС.

Макс Бужанський "РБК-Україна"

Істерика через День пам'яті та примирення

Бужанський відзначився ще й тим, що заявив про нерозуміння суті цього дня, а всіх, хто проголосує за скасування святкування 9 Травня, назве "дебілами". Також він їдко висловився про символ Дня примирення – червоний мак, який, на його думку, "виглядає безглуздо". Водночас майбутній нардеп вважає, що "георгіївську" стрічку можна носити тим, хто хоче.

Закликав врятувати Росію від українських "неадекватів"

Бужанський розгромив пропозицію свого колеги з партії про перейменування Росії на Московію. Він назвав цю ідею божевільною.

"Давайте назвемо Московією, а далі що? Такими заявами ми продемонструємо неадекватність. Якщо ми хочемо, щоб до нас ставилися як до серйозних людей, то ми повинні бути серйозними людьми", – скипів Бужанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська журналістка і блогер Олена Монова жорстко розкритикувала представників команди "Слуга народу", зокрема Максима Бужанського, який несподівано для жителів Дніпра вирішив піти в політику.

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