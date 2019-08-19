Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Любить Януковича і проти "бандерівців": чим "прославився" скандальний Бужанський

2.2т Читати матеріал російською

Одіозний майбутній нардеп від "Слуги народу" Макс Бужанський опинився в епіцентрі медіаскандалу через образу журналістки Ольги Духнич, яку він обізвав "тупою вівцею". Причиною невдоволення скандального ексблогера стала констатація нею факту того, що він має яскраво виражену проросійську позицію.

Неприпустима поведінка майбутнього парламентаря викликала хвилю обурення серед українців і навіть змусила прокоментувати скандал партію "Слуга народу". Однак цей випадок далеко не перший доказ хамської та українофобської поведінки Бужанського. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найгучніші скандали за його участі.

Нудьгував за Януковичем і назвав Майдан "вбивцею" України

Бужанський неодноразово виступав із критикою подій на Майдані у 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України". Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів. Експрезидента-утікача Віктора Януковича блогер називав законно обраним і заявляв, що за нього українцям жилося краще. Все це підтверджують скріншоти, зроблені на його сторінках у соцмережах.

Новини
"Без п*дйобок!" Ексведучий "1+1" влип у скандал зі "слугою народу". Опубліковане листування

Обізвав борців за волю України "фашистами" і зганьбився незнанням історії

Не менш кричущий інцидент із Бужанським – це його їдкий спіч щодо участі військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдатів Першої української дивізії "Галичина".

Крім того, скандальний майбутній нардеп безпідставно заявив, що Нюрнберзький трибунал нібито засудив дії "Галичини", прирівнявши їх до СС.

Макс Бужанський

Макс Бужанський

"РБК-Україна"

Істерика через День пам'яті та примирення

Бужанський відзначився ще й тим, що заявив про нерозуміння суті цього дня, а всіх, хто проголосує за скасування святкування 9 Травня, назве "дебілами". Також він їдко висловився про символ Дня примирення – червоний мак, який, на його думку, "виглядає безглуздо". Водночас майбутній нардеп вважає, що "георгіївську" стрічку можна носити тим, хто хоче.

Новини
"П**дуй у Москву, в*тний діплодоку!" Відомий активіст гостро відповів нардепу від партії Зеленського через георгіївські стрічки

Закликав врятувати Росію від українських "неадекватів"

Бужанський розгромив пропозицію свого колеги з партії про перейменування Росії на Московію. Він назвав цю ідею божевільною.

"Давайте назвемо Московією, а далі що? Такими заявами ми продемонструємо неадекватність. Якщо ми хочемо, щоб до нас ставилися як до серйозних людей, то ми повинні бути серйозними людьми", – скипів Бужанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська журналістка і блогер Олена Монова жорстко розкритикувала представників команди "Слуга народу", зокрема Максима Бужанського, який несподівано для жителів Дніпра вирішив піти в політику.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Макс Бужанський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
59
2
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Виня Ксения
Виня Ксения
У Бужанского на лице явные признаки защитников "русского мира" - б*дловатое лицо, не обезображенное интеллектом.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Исаев Денис
Исаев Денис
И в чём он не прав? Пусть хоть одна кастрюлеголовая свинья опровергнет хоть одно его заявление фактами, истерика тупого обозовского быдла именующего себя журналистами доставляет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Ещё в этом свидомитом гадюшнике,остались адекватные люди.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Тварей Истребляют Свидомитых, Ватан,звездуй в Балашиху,там химзавод очередной горит))) на скрепной Кайсери ни дня без праздника! Гори оно всё огнём! Чем больше лишнехромосомное будет уничтожено,тем быстрее мир вздохнёт,а все,кому вы принесли войну (грузины,Молдова не,сирийцы,украинцы,чеченцы,африканцы...наконец поблагодарят.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...