Ляшко: збільшувати потрібно зарплати, а не тарифи

Україні потрібно збільшувати видобуток свого газу, щоб не піднімати на нього ціну, і щоб українці могли за нього платити.

Про це у Верховній Раді заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Політик переконаний, що потрібно збільшувати зарплати, а не тарифи.

"Щоразу, коли я зустрічаюся з людьми, найбільша проблема - високі тарифи та ціни на продукти і ліки. Люди із жахом чекають інформації про підвищення ціни на газ до 11 тисяч гривень. Як жити українцям за умов, коли МВФ ставить вимогу підвищити ціну на газ і водночас каже, що не можна піднімати зарплати і пенсії? Сходіть до мільйонів українських пенсіонерів, які все життя чесно відпрацювали і отримують 1500-2000 тисячі гривень пенсії і розкажіть, що вони мають платити 11 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу. Як можна за таких умов ставити питання про підвищення цін на газ і тарифів?", - обурився Ляшко.

Він також зазначив, що українці будуть готові платити європейську ціну на газ тільки тоді, коли будуть мати європейські доходи.

"Ми вимагаємо від влади припинити цю антиукраїнську політику і робити все для того, щоб не піднімати ціну на газ, а збільшувати видобуток власного газу. Собівартість українського газу 1500-2000 гривень. Нам кажуть - виплатіть європейську ціну на газ. Дайте українцям європейські зарплати та пенсії і кожен з задоволенням заплатить європейську ціну на газ. А коли пенсії і зарплати українські, а ціни на газ, продукти харчування та ліки - європейські, ніхто не зведе кінці з кінцями", - підсумував парламентар.