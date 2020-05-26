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26 травня • оновлено в 21:57
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/ Політика

"Лукавий і токсичний сенс": 7 послів засудили спроби втягнути Україну в політпроцеси США

1.3т
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Семеро послів США в Україні підписали звернення, в якому заявили, що обурені спробами втягнути Україну в внутрішні політичні процеси Америки.

Звернення опублікувала прес-служба Атлантичної ради. Посли зазначили, що успіх України, як демократичної країни, відповідає інтересам США, які базуються на зміцненні стабільності та безпеки в Європі.

При цьому вони відзначили, що обурені спробами втягнути Україну у внутрішні політичні процеси Америки в контексті виборів 2020 року.

"Ці наміри мають лукавий і токсичний сенс, який не ґрунтується на реаліях американо-українських відносин, зате має на меті послабити співробітництво між Сполученими Штатами і Україною і внести розкол між нашими країнами. Це не служить інтересам жодної з наших країн", – йдеться в зверненні.

Посольство США в Україні

Посольство США в Україні

Посли також заявили, що засуджують такі дії і закликали офіційних осіб обох держав запобігти можливим кроки в цьому напрямку.

"Строго засуджуємо такі дії, якими хочуть розділити наші країни, і закликаємо офіційних осіб в обох державах разом запобігти кроки, які тільки завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалить наші країни одна від одної", – відзначають посли США в Україні.

Заяву підписали посли Роман Попадюк, Стівен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Гербст, Вільям Тейлор, Джон Теффт та Марі Йованович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація з оприлюдненням аудіозаписів, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка, може бути вигідною Росії.

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Особи
Марі Йованович Вільям Тейлор Стівен Пайфер
Місце
США
Тег
політика
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