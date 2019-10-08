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9 жовтня • оновлено в 05:27
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Лукашенко заявив про участь Росії у війні на Донбасі: у Путіна спробували виправдатися

11.1т Читати матеріал російською

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував виправдати Кремль після того, як лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РФ бере участь у війні на окупованому Донбасі.

Пєсков сказав, нібито Росія "жодним чином не була, не є і не буде стороною цього конфлікту", написало видання Mk.ru.

"Тут можна тільки не погодитися з оцінкою", – прокоментував він слова Лукашенка.

Президенти Білорусі та Росії Лукашенко і Путін, український прапор

Президенти Білорусі та Росії Лукашенко і Путін, український прапор

Також Пєсков заявив, що неважливо, хто вважає РФ учасником конфлікту на Донбасі, повідомило видання РБК.

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"Неважливо, хто ким кого вважає. Тут важливо, хто готовий виконувати взяті на себе зобов'язання, а хто не готовий. А головне, важливо допомогти Україні впоратися з цією життєво важливою для неї проблемою, я маю на увазі проблему південного сходу", – виправдався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко сказав, що завершити війну на Донбасі можливо шляхом тісніших переговорів України і Росії.

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Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Україна
Тег
Донбас
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hunt andres
hunt andres
Это не орравдание, селюки. А констатация фактов. Высер мимо)
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Антошин Денис
Антошин Денис
Обоз лжет. Лукашенко сказал, что "на Донбассе с 2014 продолжается конфликт между Россией и Украиной". Об участии России в войне Лукашенко не говорил. Конфликт заключается в поддержке со стороны России народа Донбаса, чем очень возмущен Киев
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2 из 5 ответов | показать все
Наумович Сергей
Наумович Сергей
Антошин Денис, А если народ Дагестана захочет в Америку, а Америка будет подводить технику под ваши границы, и создаст ДНРку в республике. Как ты потом будешь говорить?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Борисс Робот, да, как народ Запорожья или Волыни
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