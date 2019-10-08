Лукашенко заявив про участь Росії у війні на Донбасі: у Путіна спробували виправдатися

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував виправдати Кремль після того, як лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РФ бере участь у війні на окупованому Донбасі.

Пєсков сказав, нібито Росія "жодним чином не була, не є і не буде стороною цього конфлікту", написало видання Mk.ru.

"Тут можна тільки не погодитися з оцінкою", – прокоментував він слова Лукашенка.

Президенти Білорусі та Росії Лукашенко і Путін, український прапор

Також Пєсков заявив, що неважливо, хто вважає РФ учасником конфлікту на Донбасі, повідомило видання РБК.

"Неважливо, хто ким кого вважає. Тут важливо, хто готовий виконувати взяті на себе зобов'язання, а хто не готовий. А головне, важливо допомогти Україні впоратися з цією життєво важливою для неї проблемою, я маю на увазі проблему південного сходу", – виправдався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко сказав, що завершити війну на Донбасі можливо шляхом тісніших переговорів України і Росії.

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