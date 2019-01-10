Лукашенко запевнив, що про об'єднання Білорусі та Росії "не йдеться"

Олександр Лукашенко переконаний, що союз з РФ може розвиватися лише на рівноправній основі. Наразі про об'єднання країн не йдеться, наголосив він.Президент Білорусії Олександр Лукашенко виключив ймовірність об'єднання Білорусі і Росії, назвавши це питання "притягнутим за вуха".

"Занадто багато сьогодні - я аналізую ситуацію в нашому суспільстві, та й у росіян - йде розмов про об'єднання двох держав. (…) Я називаю ці питання дуже дурними, притягнутими за вуха для обговорення в нашому суспільстві ", - заявив Лукашенко у четвер, 10 січня, додавши також, що питання про об'єднання немає на порядку денному, повідомляє агенція "Інтерфакс-Захід".

Виступаючи в Мінську на нараді щодо соціально-економічного розвитку країни в 2019 році, Лукашенко нагадав, що Білорусь і Росія свого часу підписали договір про створення союзної держави і розбудовували свої відносини згідно з цим документом. Президент Білорусі заявив, що союз з Росією може розвиватися лише на рівноправній основі. "Тому що це фундаментальні принципи побудови будь-якого союзу. Немає рівноправної основи - немає союзу", - підкреслив Лукашенко.

Необхідно також зважати і на думку народу Білорусі і РФ, переконаний президент Білорусі. "Ми весь час, формуючи цей союз, повинні оглядатися на думку наших людей. Тому з багатьох-багатьох причин, ви самі розумієте, про об'єднання двох держав не йдеться ", - підсумував Лукашенко.