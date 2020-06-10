Головна Новини
10 червня • оновлено в 18:34
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Лукашенко надіслав подарунок Зеленському. Фото

2.9т
Читати матеріал російською

Глава Білорусі Олександр Лукашенко вирішив подарувати президенту України Володимиру Зеленському білоруську вишиванку.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул першого", зазначивши, що такий же презент було надіслано й першій леді Олені Зеленській.

Джерело пише, що до подарунків Лукашенко доклав лист, в якому заявив, що Білорусь і Україна "історично стояли пліч-о-пліч, захищали права на самостійний і вільний розвиток".

Очікується, що відправлення прийде до українського лідера до білоруського Дня вишиванки, який святкується 2 липня.

Лукашенко відправив Зеленському з дружиною вишиванки

Лукашенко відправив Зеленському з дружиною вишиванки

Telegram-канал "Пул першого"

Як писав OBOZREVATEL, Зеленського не запросили на Парад Перемоги в Москву, який відбудеться 24 червня. У Кремлі вже пояснили офіційну причину такого рішення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Кирило Лютий
Особи
Олександр Лукашенко Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,2 млн осіб, загинули – більше 411 тисяч.

  • В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області підтвердили понад 100 випадків за добу.

  • Китай засумнівався в походженні коронавірусу і заявив, що країна просто першою його знайшла.

  • Вчені визначили групу крові, яка захищає від зараження COVID-19.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги