Глава Білорусі Олександр Лукашенко вирішив подарувати президенту України Володимиру Зеленському білоруську вишиванку.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул першого", зазначивши, що такий же презент було надіслано й першій леді Олені Зеленській.

Джерело пише, що до подарунків Лукашенко доклав лист, в якому заявив, що Білорусь і Україна "історично стояли пліч-о-пліч, захищали права на самостійний і вільний розвиток".

Очікується, що відправлення прийде до українського лідера до білоруського Дня вишиванки, який святкується 2 липня.

Лукашенко відправив Зеленському з дружиною вишиванки Telegram-канал "Пул першого"

Як писав OBOZREVATEL, Зеленського не запросили на Парад Перемоги в Москву, який відбудеться 24 червня. У Кремлі вже пояснили офіційну причину такого рішення.

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