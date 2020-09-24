Тепер Україна має комплексно подивитися на ризики з півночі (україно-білоруський кордон. – ред) і не тільки з військової точки зору, але й з гібридної. В перспективі, не думаю, що це призведе до нових безпекових викликів, бо наша позиція, хоча дуже повільно, але скоригована з Євросоюзом.

Але те, що цивілізований світ і Україна не визнають Лукашенка легітимним президентом, не означає, що з Білоруссю тепер не буде ніякого спілкування й комунікації. Звичайно, це буде і якраз через не дипломатичні і не публічні канали, через які зазвичай і здійснюється реальний тиск. Вони і зараз задіяні.

В Україні теж є чималі важелі впливу на Білорусь, через взаємодію із бізнес-елітами, з білоруською демократією. І тут дуже важливо, щоб ми їх задіювали. Це дійсно важлива історія.

Однак я впевнений, що цивілізований світ таки дотисне Лукашенка і після всіх цих подій, звірячої жорстокості, смішного фарсу, який назвали інавгурацією, Лукашенко став токсичним активом і для самого Путіна. Він буде гратися ним із Заходом і в перспективі просто здасть. Він же тепер важлива карта для торгу. І те, що Лукашенко піде – це сто відсотків, але яким чином, через скільки і за яких умов – навколо цього і будуть вестися дискусії.

А Путін торгуватиметься не лише стосовно Білорусі. Він прекрасно розуміє, що ескалація там нікому не потрібна. Це і людське питання в тому числі. Білорусь для Росії абсолютно принципова. Путін хоче зберегти повний контроль за нею. Бо якщо він її втратить, то що потім казатиме всередині Росії? В наступні місяці він вестиме торгівлю насамперед із Євросоюзом і майбутньою американською адміністрацією, незалежно від того, буде там Трамп-2 чи Байден-1.

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