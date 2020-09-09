Лукашенко – про війну на Донбасі: я переконував Зеленського, що Путін не посягне на схід

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, розповів, як переконував главу української держави Володимира Зеленського в неворожості лідера Росії Володимира Путіна.

Путін, зі свого боку, нібито просив Лукашенка підтримати президента України на старті його політичної кар'єри. Про ці нюанси скандальний політик, легітимність переобрання якого на шостий термін поставили під сумнів громадськість і спостерігачі, розповів в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Навіть Зеленський починає мене повчати. Якого я всіляко підтримував. І це схвалював Путін. Казав: "Ти його підтримай там, там, молодий, недосвідчений, домовимося. Ти поговори з ним. Ну, так, по-батьківськи". Я кажу: "Добре, я вже поговорив із ним", – обурився Лукашенко.

"Я поїхав на Форум регіонів туди, поговорив. Я йому розповів, що у Путіна немає ніякої мети Київ захопити, посягнути на всю східну Україну. У Путіна вистачає Росії! Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали. Я із Зеленським обговорював, переконував його. Людина, яка розуміє, до мене добре ставився. Бах – заява! Чому? Американці написали", – образився він на осуд в Україні насильства над учасниками акцій протесту в Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав відмовитися від вуличного насильства на протестах в Білорусі. Він додав, що держава-сусідка України у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів і постаратися забезпечити власному народу його права і свободи в повному обсязі.

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