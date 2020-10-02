Лубківський, який може стати спікером у ТКГ, уже був присутній на переговорах, – Гармаш

Дипломат Маркіян Лубківський, якого називають кандидатом на посаду спікера української делегації в Тристоронній контактній групі, раніше вже був присутній на її засіданні.

Про повідомив учасник ТКГ, представник делегації України від Донбасу Сергій Гармаш. Коментар журналіст дав каналу "Україна 24".

Він зазначив, що на момент появи на засіданні Лубківський ще не був затверджений як спікер.

"Думаю, не видам державної таємниці, якщо скажу, що на останній ТКГ він вже був присутній. Ще, дійсно, не як спікер, він не був затверджений, але після ТКГ я його не бачив і не знаю, як вирішилося це питання", – сказав Гармаш.

Нагадаємо, що раніше про призначення Лубківського в ТКГ натякнув депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Спершу називати конкретне ім'я парламентарій відмовився, але відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи обійме цю посаду Лубківський, нардеп все ж дав підстави вважати, що йдеться саме про дипломата.

Сам Лубківський також підтвердив своє імовірне призначення. За його словами, пропозицію приєднатися до української делегації у ТКГ він отримав від її голови Леоніда Кравчука та Офісу президента України.

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