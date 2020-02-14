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14 лютого • оновлено в 13:44
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Льовочкін знову пив у Раді дивну рідину: фото спантеличило мережу

2.3т
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Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Сергія Льовочкіна знову зняли з пляшкою, в якій була невідома рідина.

Фото, як він п'є щось темне, залите в пляшку з-під негазованої води, опублікував фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Льовочкін пив дивну рідину в Раді

Льовочкін пив дивну рідину в Раді

Ян Доброносов

Льовочкін п'є дивну рідину в Раді

Льовочкін п'є дивну рідину в Раді

Ян Доброносов

Льовочкін пив дивну рідину в Раді

Льовочкін пив дивну рідину в Раді

Ян Доброносов

Користувачі соцмереж почали іронізувати щодо рідини, припускаючи, що може бути в пляшці.

Користувачі роздумують, що може бути в пляшці

Користувачі роздумують, що може бути в пляшці

facebook.com/yan.dobronosov

Користувачі роздумують, що може бути в пляшці

Користувачі роздумують, що може бути в пляшці

facebook.com/yan.dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший подібний випадок, коли Льовочкіна бачать в парламенті з пляшкою з дивною рідиною. Минулого разу його зняли на одному із засідань комітету ВРУ.

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Особа
Сергій Льовочкін
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Архипов Михаил
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Гоша Злой
Гоша Злой
барсучья моча...)
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