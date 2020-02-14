Льовочкін знову пив у Раді дивну рідину: фото спантеличило мережу

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Сергія Льовочкіна знову зняли з пляшкою, в якій була невідома рідина.

Фото, як він п'є щось темне, залите в пляшку з-під негазованої води, опублікував фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Льовочкін пив дивну рідину в Раді Ян Доброносов

Льовочкін п'є дивну рідину в Раді Ян Доброносов

Льовочкін пив дивну рідину в Раді Ян Доброносов

Користувачі соцмереж почали іронізувати щодо рідини, припускаючи, що може бути в пляшці.

Користувачі роздумують, що може бути в пляшці facebook.com/yan.dobronosov

Користувачі роздумують, що може бути в пляшці facebook.com/yan.dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший подібний випадок, коли Льовочкіна бачать в парламенті з пляшкою з дивною рідиною. Минулого разу його зняли на одному із засідань комітету ВРУ.

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