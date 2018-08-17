Лівоцентриста Мар'яна Шареца обрали прем'єр-міністром Словенії

Екс-гуморист Мар'ян Шарец стане наймолодшим очільником уряду Словенії в історії. Він наголошує на проєвропейському курсі країни.Словенський парламент у п'ятницю, 17 серпня, схвалив кандидатуру Мар'яна Шареца на посаду прем'єр-міністра країни.

40-річний колишній гуморист Шарец стане наймолодшим в історії очільником уряду Словенії. На парламентських виборах у країні, що відбулися 3 червня, його партія LMS - "Список Мар'яна Шареца" - здобула друге місце із близько 12,7 відсотка голосів виборців.

Шарец планує сформувати уряд з представниками ще чотирьох лівоцентристських партій. Разом вони мають 43 мандати в 90-місному парламенті. Уряд меншості спиратиметься на підтримку Лівої партії, яка має 9 мандатів, але не забажала брати участь у коаліції. За кандидатуру Шареца на посаду прем'єра проголосували 55 депутатів.

Шарец повинен упродовж двох тижнів сформувати уряд, після чого парламент має його затвердити. Під час виступу на засіданні парламенту 17 серпня Шарец наголосив на проєвропейському курсі країни, підкресливши, що воліє бачити Словенію серед "ключових" країн Євросоюзу.

Переможцем парламентських виборів у Словенії стала опозиційна права Словенська демократична партія (SDS). Очолювана екс-прем'єром Янезом Яншою партія, що під час передвиборчої кампанії відзначилася своєю антимігрантською риторикою, набрала близько 25 відсотків голосів. Однак SDS не вдалося сформувати більшість в парламенті.