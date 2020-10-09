Литвин назвав Кравчука "патентованою політичною повією"
Ексочільник Верховної Ради України різко прокоментував позицію Кравчука щодо скандалу з Фокіним
Він вважає, що глава делегації в ТКГ змінив свої заяви після громадського резонансу
Литвин також нагадав про вимушену відставку третього прем'єра України Віталія Масоли
Колишній спікер Верховної Ради, екснардеп Володимир Литвин назвав главу української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леоніда Кравчука "патентованою політичною повією".
Така заява пролунала під час інтерв'ю Литвина виданню "Страна", коли політика попросили прокоментувати ставлення до звільненого з ТКГ Вітольда Фокіна, а також до першого президента України.
"Люди, які займали високі посади, а потім відійшли від політики, часто охоплені бажанням бути почутими. Коли в них з'являється така можливість, вони намагаються навчити, як слід працювати – правильно і відповідально", – відповів ексглава парламенту.
Журналістка запитала: "У цьому є сенс – для справи?". "Саме для справи. Але ж з Кравчуком все зрозуміло: це патентована політична повія", – сказав на це Литвин.
Співрозмовниця політика перепитала: "Навіть так?". Той відповів: "Ну а як? І причому завжди".
"Останнім наочним прикладом" він назвав коментарі Кравчука щодо скандалу навколо Фокіна, коли останній, крім іншого, сказав, що не бачить війни між Україною і Росією.
"Спочатку в інтерв'ю [Кравчук] говорить, що вони з Фокіним сиділи, обговорювали Мінський процес п'ять годин. А потім, як тільки активісти прибігли і почали качати свої права... заявляє, що до Фокіна мало жодного відношення не має. А якщо Фокін хоче йти, то нехай йде. Але вони ж начебто п'ять годин сиділи і обговорювали ситуацію, на кшталт домовилися, хто чим буде займатися", – зазначив Литвин.
За словами ексглави Ради, це нагадало йому 1990 рік, коли студенти вимагали відставки третього прем'єр-міністра України Віталія Масоли й Кравчука.
"Злили" прем'єра. Кравчук же ним прикрився. Хоча спочатку нагорі було прийнято рішення не йти на поводу у студентів і не здавати Масола. Це було ввечері, але вранці Масолі сказали, що кимось усе ж потрібно жертвувати і цією жертвою буде він", – стверджує політик.
Нагадаємо:
Вітольд Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно обстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Пізніше Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками й коментарями Фокіна.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Литвин оскандалився заявою про те, що через п'ять років Україна може припинити своє існування як держава.