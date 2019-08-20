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Литва хоче створити міжнародну коаліцію проти Білоруської АЕС

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Литва хоче створити міжнародну коаліцію проти Білоруської АЕС, яка будується.

Як повідомляє польський портал BiznesAlert, енергетична конференція під патронажем президента Литви Валдаса Адамкуса на цю тему пройде 22-23 серпня.

У ній візьме участь, зокрема, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

Білоруська АЕС

Білоруська АЕС

belvpo.com

Учасники конференції мають намір "обговорити питання в області енергетичної безпеки, в тому числі можливість створення коаліції проти атомної електростанції, що будується в білоруському Островці росіянами, яку Литва розглядає в якості екологічної та економічної загрози", йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Білоруська АЕС будується поруч з містом Островець в Гродненській області, в 50 кілометрах від столиці сусідньої Литви. Генпідрядником будівництва є "Атомстройекспорт" (входить в Росатом). Перший енергоблок станції планується ввести в експлуатацію в 2019 році, другий - в 2020 році.

  • Литва пред'являє претензії до БелАЕС практично з моменту прийняття Мінськом рішення про її будівництво. Парламент цієї країни ухвалив, що електростанція несе "загрозу для національної безпеки" республіки. Мінськ, у свою чергу, гарантує, що атомна станція буде відповідати найвищим стандартам безпеки.

  • Ангела Меркель закликала ЄС не допустити атомної загрози з Білорусі

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Білорусь
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Если что и является угрозой, так это украинские АЭС.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Возможность экологической угрозы - это хоть как то понятно, можно хоть как то объяснить, а что подразумевается под экономическорй угрозой? А шпротные заводы в странах Балтии не являются экономической угрозой? Под экономическую угрозу можно подвести любое производство в любой стране мира, не так ли? И при чем тут Литва? Нут не хочешь покупать электроэнергию - не покупай, кто тебя обязывает?
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