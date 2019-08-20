Литва хоче створити міжнародну коаліцію проти Білоруської АЕС, яка будується.

Як повідомляє польський портал BiznesAlert, енергетична конференція під патронажем президента Литви Валдаса Адамкуса на цю тему пройде 22-23 серпня.

У ній візьме участь, зокрема, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

Білоруська АЕС belvpo.com

Учасники конференції мають намір "обговорити питання в області енергетичної безпеки, в тому числі можливість створення коаліції проти атомної електростанції, що будується в білоруському Островці росіянами, яку Литва розглядає в якості екологічної та економічної загрози", йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Білоруська АЕС будується поруч з містом Островець в Гродненській області, в 50 кілометрах від столиці сусідньої Литви. Генпідрядником будівництва є "Атомстройекспорт" (входить в Росатом). Перший енергоблок станції планується ввести в експлуатацію в 2019 році, другий - в 2020 році.

Литва пред'являє претензії до БелАЕС практично з моменту прийняття Мінськом рішення про її будівництво. Парламент цієї країни ухвалив, що електростанція несе "загрозу для національної безпеки" республіки. Мінськ, у свою чергу, гарантує, що атомна станція буде відповідати найвищим стандартам безпеки.

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