Лікарка оцінила гучну ідею Зеленського заразитися COVID-19

Ідея заразитися COVID-19 і перехворіти, яку раніше озвучив президент України Володимир Зеленський, невірна, адже хворобою можна захворіти повторно.

Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповіла головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.

"Не потрібно випробовувати долю, і я хочу це підкреслити. Люди, які так думають, посилаються на колись популярні "корові вечірки". Але після перенесеного кору у людини розвивається імунітет, а у випадку з COVID-19 немає ніякої гарантії, що людина не захворіє повторно", – пояснила медикиня.

Лікарка додала, що в її практиці були випадки, коли пацієнти, що одужали, знову захворювали.

"Пацієнт видужував, два тести ПЦР були негативні, підтверджували, що вірусу немає. А потім та ж людина знову надходила до нас з клінічною картиною", – зазначила Антоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом.