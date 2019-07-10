Ліга Сміху замість конкурсу на керівника ДУС, злочин комісії та Борзова, та оскарження указу Президента

Вчора відбувся ручний конкурс на посаду голови Державного Управління Справами . Комісії було надано вказівку в будь-який спосіб протягнути на посаду в.о. Керівника Борзова.

Сергій Борзов

Почнемо з того, що тестові завдання другого етапу було на комп’ютерах, а всім перед початком роздавали вже заготовлені паролі, просто роздруковані на листочках А4 паролі, не вибрані Вами, не селективно відібрані при Вас чи Вами ж особисто сформовано, а заготовлені на листочках, тобто коли я попросив мені надати інший пароль, то мені сказали, що це для іншого учасника. Розумієте? Інший учасник вже мав свій пароль і ймовірно його тест вже було вирішено за нього, просто заходиш на комп’ютер і натискаєш завершити тестування і готовий результат.

Завдання ситуативні писалися самими представниками ДУС для конкурсної комісії, а вона потім їх дороблял . Ну от дивіться, в конкурсі бере участь керівник санаторного відділу ДУС , а питання в задачі стосується того , як має реагувати керівник ДУС , якщо до нього звернувся ліквідатор аварії на ЧАЕС та просить безкоштовного лікування.

Зрозуміло, що такий учасник не те, що знає правильну відповідь заздалегідь, він її писав особисто цю задачу для конкурсної комісії.

Тепер далі, всі учасники роблять завдання і є вільний доступ до інтернету, ніхто не контролює куди ти заходиш і чи нема на якійсь сторінці вже написаних завдань. На словах можливо користуватися тільки сайтом Верховної Ради, але учасники вільно користуються і гуглом і перекладачами. Діючий очільник ДУС та переможець конкурсу ледь-ледь набирає 78 балів (75 нижча межа ) на іспиті з іноземної мови, щоб не вилетіти і сидить поряд свого підлеглого працівника, теж учасника конкурсу, і нещадно "дере" з його роботи , але на ситуативних завданнях йому малюють 1,44 та 1,11 за кожен з двох. Чому оцінка кожного його завдання 1,44 та 1,11? Чому не 1,33 та 1.0? Розумієте? Тобто йому підганяють математично результат.

Новини Капкан для Зеленского

Після ситуативних завдань усім учасникам конкурсу зрізають бали і в фінал на етап співбесіди виводять тільки діючих працівників ДУС з показниками 1,0. Для порівняння, в мене особисто 0.89 і в результаті співбесіди йому ставлять 2,44, а його працівникам-статистам на конкурсі 0,1. Ну тобто ви розумієте абсурд? Людина, яка щойно ніби найкраще усіх написала роботу і має високи бал, раптом не може пояснити комісії, що вона написала і тому перемагає діючий керівник ДУС, бо він зміг пояснити свій текст на папері. Смішно ....

Цікаво теж інше, що ніяких новацій щодо майбутнього ДУС, тощо він не сказав.

Ось тут можете глянути цирк з результатами:

Але він настільки боягуз, а його "покровителі" бояться відкритого конкурсу, що комісії довелося не обирати другого переможця, яким мав бути Фархад Фархадов з МВС чи я. Є відкладене право, якщо він не пройде спецперевірку і щоб повторно не блокувати роботу ДУС та не витрачати кошти, то треба обрати другого переможця, а його нема, вручну зрізали бали всім, навіть його "фунтам-помічникам".

В мене була концепція реформи ДУС, створення акціонерних товариств на зразок Укрзалізниці з сервісного та майнового обслуговування, ліквідація збиткових осіб, державно-приватне партнерство з окремими підприємства, ініціювання судів міжнародних за санаторії в окупованому Криму та багато іншого. Але це нікому не треба, треба тіньова приватизація залишків, ще великих залишків майна державного і все.

Найближчим часом будуть підготовлені заяви про кримінальні правопорушення Борзова та членів-комісії, буде вимога щодо комплексної перевірки в НАЗК його та фунтів-помічників, ми бачимо тут і втручання в електронні системи, і зловживання владою, і підроблення документів, і звичайно ми оскаржимо в суд указ президента про конкурс та результати такого шоу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!