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Лідер – "Слуга народу": названі партії, які можуть пройти в нову Раду

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У Верховну Раду України за умови 5% бар'єру пройшли б чотири партії, якби вибори відбулися в найближчу неділю. Виборці віддали б свої голоси таким політичним силам, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать підсумки ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка, передає Інтерфакс-Україна.

Так, "Слугу народу" готові підтримати 30,8% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 8,2%, "Європейську солідарність" – 7,9%, ВО "Батьківщина" – 7% респондентів.

Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 4,8%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 3,5%.

За партію "Голос", лідером якої є співак і музикант Святослав Вакарчук, підтримали б 2,5% опитаних.

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Серед тих, хто визначився з вибором (1 504 респонденти) і буде голосувати, за "Слугу народу" проголосували б 40,9%, за "Опозиційну платформу – За життя" – 11,1%, "Європейська солідарність" набирає 10,5 %, ВО "Батьківщина" – 9,3%, "Сила і честь" – 4,9% опитаних. Високі шанси подолати прохідний бар'єр є і в партії "Громадянська позиція" Гриценка, за яку проголосували б 4,8% тих, хто визначилися з вибором.

Також певні шанси на подолання прохідного бар'єру має "Голос" Вакарчука, за яку готові проголосувати 3,3% респондентів.

Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку на сході країни (51,7% серед тих, хто визначилися з вибором), рівну в центрі і на півдні країни, нижчу на заході України і найнижчу на Донбасі (34,9%).

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Партію "Опозиційна платформа – За життя" готові підтримати 41,9% тих, хто визначилися, на Донбасі і 17,9% на сході, при тому значно менше в інших регіонах. "Європейська солідарність", навпаки, має відносно високу підтримку на заході (15,1%) і півдні (13%) країни, і значно нижчу в інших регіонах.

У ВО "Батьківщина" відносно рівномірна підтримка (8,9-11,2%) майже в усіх регіонах, крім Донбасу і Сходу, де за неї проголосували б менше 4,7 і 4,8% тих, хто визначилися з вибором відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування Міжнародного дослідницького центру BURI, проведеного з 13 по 17 травня, в новий склад Верховної Ради України мають високий шанс увійти такі політичні партії, як "Слуга народу" (34,7%), "Опозиційна платформа – За життя "(15,1%)," Батьківщина "(9,5%) і Блок Петра Порошенка "Солідарність", яка вже перейменована на "Європейську солідарність" (8,9%).

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу"ВО БатьківщинаПартія "Європейська солідарність"
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