"Лежала 13 годин!" Мендель розповіла, як зробила пікантне тату

Спікер президента України Юлія Мендель має татуювання на попереку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко", відповідаючи на бліц-запитання ведучої.

Тату Мендель виявилося вельми патріотичним. "Колоски на 3D-дорозі з української вишиванки", – зізналася вона.

Юлія Мендель скріншот

За словами Мендель, вона зробила його в 2016 році, коли зламала ногу. "Зрозуміла, що це єдиний момент, коли я можу лежати 13 годин", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мендель зізналася, що вона з бідної сім'ї і в 90-х роках їм навіть доводилося голодувати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!