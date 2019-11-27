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29 листопада • оновлено в 11:45
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"Лежала 13 годин!" Мендель розповіла, як зробила пікантне тату

4.3т
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Спікер президента України Юлія Мендель має татуювання на попереку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко", відповідаючи на бліц-запитання ведучої.

Тату Мендель виявилося вельми патріотичним. "Колоски на 3D-дорозі з української вишиванки", – зізналася вона.

Юлія Мендель

Юлія Мендель

скріншот

За словами Мендель, вона зробила його в 2016 році, коли зламала ногу. "Зрозуміла, що це єдиний момент, коли я можу лежати 13 годин", – сказала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мендель зізналася, що вона з бідної сім'ї і в 90-х роках їм навіть доводилося голодувати.

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Особи
Юлія Мендель Наталя Влащенко
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чета этой шалаве много уделяется внимания.
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