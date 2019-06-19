В начале июня Минрегион принял приказ о введении так называемых "красных списков" - перечня строительных норм, отступление от которых при проведении строительства или реконструкции объекта теперь станет невозможным не при каких обстоятельствах.

Сделано это в первую очередь для повышения безопасности строящихся объектов. Кроме того, принятие таких списков минимизирует коррупцию.

Поясню, почему вообще возник этот вопрос.

Многие государственные строительные нормы в Украине устаревшие и не соответствуют современным стандартам и технологиям строительства. Сейчас мы их очень активно меняем и стараемся сделать как можно более эффективными и современными. Но мир не стоит на месте в любом случае – появляются все новые и новые интересные решения и технологии. Поэтому есть механизм возможного отклонения от государственных строительных норм (ДБН). Это возможно в исключительных случаях, если компания-застройщик аргументирует необходимость такого отклонения от принятых норм и правил. Решение о возможности отойти от норм в каждом конкретном случае принимает комиссия Минрегиона. Чтобы свести к минимуму риски коррупционных злоупотреблений в таких отклонениях были введены "красные списки" - перечень норм, отклонение от которых получить не возможно.

Какие ж нормы вошли в перечень тех, по которым теперь отклонения невозможны.

В "красных списках" содержится около 60-ти строительных "табу", на которые гарантированно нельзя будет получить согласование отклонения от ДБН.

В большей степени они касаются безопасности проектируемых и строящихся объектов. Например:

- сокращение определенных расстояний от автозаправочных станций до ближайших домов и остановок общественного транспорта при строительстве этих АЗС;

- сокращение расстояний от гаражей и открытых автостоянок до детсадов, школ, больниц;

- уменьшение размеров площадок для гостевых автостоянок на придомовых территориях;

- уменьшение более чем на 20% размеров площадок для отдыха взрослого населения;

- уменьшение площадей земельных участков детских садов, школ и других учебных заведений, медицинских учреждений, санаториев, центров предоставления админуслуг (ЦНАП) и других админзданий при проектировании новых кварталов или микрорайонов;

- уменьшение более чем на 30% минимальных показателей озеленение территорий детских садов, учреждений здравоохранения, культурно-рекреационных учреждений;

- ограничение по размещению новых дачных и садовых домов в пределах лесов, лесопарков на территории охранных, заповедных и курортных зон.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Этот перечень мы разрабатывали совместно с правительственно-общественной инициативой "Вместе против коррупции", специалистами и экспертами отрасли, а также общественностью.

Кроме того, мы обновили Порядок согласования отклонений от строительных норм, сделав эту процедуру более открытой и прозрачной. Теперь на официальном сайте Министерства существует отдельный раздел с информацией о обработке обращений о согласовании отклонений. Доступ к нему открыт для всех и постоянно обновляется, что дает возможность отслеживать состояние обработки каждого обращения.

Создать эффективные строительные нормы – это одна из приоритетных задач Минрегиона. И мы к этому стремимся, чтобы будущие здания и инфраструктура в Украине были безопасными, комфортными и современными.

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