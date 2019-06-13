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Лев Парцхаладзе
Лев Парцхаладзе
ПолітикВсі статті автора

Готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту?

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Буквально через несколько лет в Европейском Союзе хотят полностью отказаться от производства и продажи одноразовых пластиковых изделий.

Прочитав такую новость я решил провести небольшой опрос на своей странице в Facebook, спросив у подписчиков, готовы ли они в Украине на такой шаг. Честно, даже не думал, что этот вопрос в принципе найдет такой большой отклик у украинцев. Но оказалось, что для наших сограждан этот вопрос тоже очень актуален – опрос собрал более 15 тыс. лайков и 4,5 тыс. комментариев. При этом подавляющее большинство проголосовавших поддержали идею отказа от пластика. Это очень порадовало.

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Значит в Украине тоже нужно вводить аналогичные программы – люди уже готовы становиться осознанными потребителями. Главное, чтобы было понимание: решение таких экологических вопросов зависит от каждого из нас. Это прийдется делать если не нам, то нашим детям и внукам.

Пластик

Пластик

Из огромного количества комментариев хочу поделиться несколькими интересными мыслями и советами.

  1. Для старта нужно начать с себя – поднять свой личный уровень. Во-первых, не мусорить нигде. Ни на улице, ни в парках, ни выезжая на природу. Просто приучить оставлять после себя только чистоту. Дальще больше – начать сортировать мусор и самому искать точки его сбора и утилизации, не пеняя на ЖЭК, город или государство, мол “я бы сортировал, так куда ж его девать потом”.

  2. Государство, муниципалитеты и отвественный бизнес должны активизировать эту работу. Но не все и сразу, а постепенно вводить разные экологические программы. К примеру, проводить информационную кампанию и разъяснитеьную работу, устанавливать автоматы для сбора пластика и пивных банок в магазинах, поднимать цены на пластиковые пакеты, чтобы покупатели не выбрасывали их бездумно.

  3. Строить современные и мощные мусороперерабатывающие заводы, как во всем мире. Ведь переработка отходов – это не только возможность не утонуть под горами мусора, но и энергосбережение. То есть прибыльный бизнес для всех – государства, предпринимателей, обывателей. И здесь есть хорошая новость - в столице планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, общая мощность которого составит 700 000 тонн мусора в год.

Надеюсь, что такие инициативы станут популярны во всех регионах Украины. И нашим детям не придется исправлять за нас наши ошибки.

Кстати, пока мы с вами обсуждаем вопрос отказа от пластика, в Швеции уже закончился мусор!!! И власти страны готовы ввозить его для утилизации из других стран. Что ж, берем Швецию, как уникальный пример и продолжаем работать.

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Автор
Лев ПарцхаладзеЛев Парцхаладзе
Місце
Україна
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