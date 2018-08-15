"Летів 180 км/год": депутат-свободівець потрапив у серйозну ДТП у Києві

У середу, 15 серпня, колишній народний депутат від партії "Свобода" Ігор Мірошниченко потрапив у ДТП.

Аварія сталася у Києві на проспекті Перемоги близько 21:00, передає "Інформатор". У BMW політика на високій швидкості врізалася Honda, за кермом якої був хлопець, а поруч із ним дівчина-пасажир, обом близько 30 років.

За словами Мірошниченка, він їхав на ефір "112 каналу". Його авто рухалося в середньому ряду зі швидкістю 50-60 кілометрів за годину, тоді як "японець" мчав на швидкості не менше 100 км/год.

"Водій сказав, що їхав зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Я повідомив, що тут можна тільки на 50 їхати, а він відповів, що це швидкісна траса. Він гальмував секунд 3-5, тому я думаю, що він їхав на всі 180 км/год", - розповів екс-нардеп.

У результаті зіткнення автомобіль Honda розвернуло і він влетів у відбійник, пошкодивши всю передню частину - відлетів бампер, розбиті вікна.

На місце виїхали медики, проте в ДТП ніхто не постраждав. Дівчина-пасажир "японця" пережила легкий шок. При цьому, коли Мірошниченко розповідав про аварію, вона почала кричати, що депутат каже неправду про швидкість їхнього руху. Пасажирка заявила, що авто їхало не 120 кілометрів на годину, а набагато повільніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в жорстку ДТП потрапив нардеп від Радикальної партії.