Лерос звинуватив Тищенка і Ко в підготовці замаху на нього й попередив Зеленського

Народний депутат України Гео Лерос заявив, що має у розпорядженні аудіозаписи, на яких колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і "слуга народу" Микола Тищенко нібито планують на нього замах.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді в середу, 30 вересня. За словами Лероса, записи він отримав від офіцера Служби безпеки України. Вони начебто тривають майже шість годин.

"Майже шість годин розмови пана Комарницького, "смотрящого" за Києвом, де також фігурують розмови пана Миколи Тищенка. У цих розмовах вони відверто розповідають, як Зеленський кришує їх, а кум Єрмака йому допомагає. Що не менш важливо, вони обговорюють, як здійснити напад на мене та ще одного народного депутата. Я прошу Національну поліцію України сприймати мій виступ як офіційну заяву на злочин Комарницького, Тищенка та його кума Андрія Єрмака", – сказав він.

Лерос наголосив, що незабаром почне публікувати ці записи. "Я хочу, щоб українці знали, хто зливає національні інтереси України, хто є замовником безладу в країні", – сказав він.

Крім того, нардеп звернувся до президента Володимира Зеленського: "Так, зараз ви недоторканний, але колись це закінчиться, і ви нестимете повну відповідальність за все, що робите".

Нагадаємо, що 1 вересня фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Лероса зі свого складу. Це трапилося після того, як на засіданні Ради він дорікнув Зеленського в тому, що до влади не прийшли обіцяні нові обличчя, а Андрія Єрмака назвав "агентом ГРУ Російської Федерації". Лерос заявив, що саме Зеленський доручив Єрмаку "виконувати всю брудну корупційну роботу".

Лерос заявив, що команду вивести його з фракції дав особисто Зеленський. Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував цю інформацію. Він сказав, що фракція спокійно ставилася до того, що Лерос критикує Єрмака, але вирішила вивести його зі свого складу за критику президента, оскільки так він перейшов "червону лінію".

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