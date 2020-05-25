Головним "провалом" фракції "Слуга народу" є звільнення Руслана Рябошапки з поста генерального прокурора України.

Таку заяву в інтерв'ю телеканалу "Наш" зробив нардеп від СН Гео Лерос. За його словами, Рябошапка успішно займався реформуванням Офісу генпрокурора.

"Можна жалкувати багато про що, але я б сфокусувався на тому, що хочеться реалізувати. Найбільшим провалом фракції я вважаю, що не потрібно було знімати Руслана Рябошапку з позиції генерального прокурора України. Це людина, яка прийшла реформувати Генпрокуратуру і почала це робити", – сказав нардеп.

При цьому він зазначив, що голосував за призначення Ірини Венедиктової на посаду генпрокурора тому, що "щиро вірив, що людина декларувала якісь життєві принципи", але потім "зрозумів, що це не відповідає її позиціям".

Гео Лерос

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рябошапка допустив, що монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді може з часом розвалитися.

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