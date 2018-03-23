"Л/ДНР" - не терористи ": Савченко відзначилася скандальною заявою в суді

Позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями.

Такі слова прозвучали в Шевченківському районному райсуді Києва, де обирається запобіжний захід для неї.

"ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями. Це території, які знаходяться в оккуупаціі. Це території, на яких знаходяться і проживають в окупації наші громадяни", - заявила Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", у Шевченківському районному суді Києва 23 березня проходить суд над позафракційним депутатом Верховної Ради Надією Савченко.

Прокурор попросив обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів. При цьому він вказав на те, що Савченко нібито може сховатися від слідства.