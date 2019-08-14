Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым упрощает получение гражданства Украины отдельными категориями граждан России. Речь об оппозиционерах, добровольцах, воевавших в АТО, и тех, кто представляет для Украины особый интерес.

Такой себе ответ на раздачу российских паспортов в ОРДЛО и своеобразный троллинг Кремля на фоне массовых протестов в Москве и задержаний их участников. Тем не менее общественность тут же заподозрила неладное. Ведь в России преследованию подвергаются совершенно разные лица, пишет Лариса Волошина для ДС. - От Новодворской и Немцова до Навального с его крымским бутербродом и Лимонова с публичными украинофобскими истериками. Так будет ли в Украине ротация "неэлит"? Давайте разберемся.

Указ освобождает искателей украинского гражданства от необходимости обязательного обращения в органы власти РФ с уведомлением о выходе из гражданства РФ. Для многих воинов АТО и друзей Украины это несколько упрощает ситуацию. Однако получается так, что своим указом президент Зеленский ввел двойное российско-украинское гражданство? Во время войны с Россией...

Ну и второй вопрос: почему гражданство, а не вид на жительство, или политическое убежище? Надо помнить, что в случае упрощенного гражданства речь идет не просто о беженцах. Это избиратели. Защитники указа утверждают, что желающих стать гражданами Украины среди россиян немного. Поэтому они не могут существенно изменить электоральный ландшафт. Сколько обученных диверсантов нужно, чтобы вкрутить лампочку Ильича и начать "русскую весну"? По словам Игоря Стрелкова-Гиркина - тоже оппозиционера, нещадно критикующего путинский режим за излишнюю мягкость к врагу, - не больше сотни.

Стрелков, Безлер и прочие въехали в Украину незадолго до начала оккупации и продолжили спокойно выстраивать диверсионные сети в Крыму и на Донбассе за российские деньги.

Люди со статусом политических беженцев в данной ситуации намного менее опасны. Ведь если человек, утверждающий о политическом преследовании, продолжает спокойно ездить в Москву, владеет российским бизнесом и беспрепятственно переводит деньги в Украину - значит, ему на самом деле ничего не угрожает. Такой человек должен быть проверен, лишен статуса и выдворен из Украины.

С усилением деградации России людей, недовольных властью, там будет все больше. Если Украина не поставит фильтры, она рискует превратиться в филиал "русского мира". Без Путина, но с "крымнашистами" и свидетелями имперского величия.

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В заключение хочется напомнить опыт Эстонии. В силу усиленного заселения территории этой оккупированной страны "настоящими советскими гражданами", которые должны были разбавить националистический автохтонный элемент, на момент обретения независимости Эстония столкнулась с огромной проблемой. Тех, кто не признавал ее государственности, не хотел знать ее язык и не уважал ее культуру и историю, было 40% населения. За четверть века нахождения в Евросоюзе и НАТО мало что изменилось. Благо эти люди не голосуют. Иначе бы не было уже никакой Эстонии. Именно с помощью пятой колонны в 2007 г. России удалось устроить провокации в Таллине из-за переноса памятника Неизвестному солдату. Может быть, Украине лучше подумать об институте "неграждан"?

Игры с гражданством могут существенно ослабить Украины. Президент Зеленский должен это понимать. Когда Путин раздает паспорта украинским гражданам, он старается связать их с чужой враждебной страной. Для чего упрощать получение гражданства на законодательном уровне, если речь идет о нескольких сотнях человек? Вот и подпишите указ, предоставив патриотам поименное гражданство. Зачем создавать указ? Разве только для того, чтобы под его действие попали тысячи, десятки тысяч.

Почему в указе не сказано об обязательном экзамене на знание языка и истории Украины? Об уважении к государству и его символам? Еще один вопрос - безопасность. Казалось бы, что могут сделать несколько сот переселенцев из России? Здесь мне вспоминается февральский вечер 2014 г. Севастополь. В военную комендатуру Черноморского флота РФ стоит огромная очередь, состоящая из мужчин всех возрастов, одетых в гражданское. Это военные пенсионеры, поселившиеся в городе после ухода на заслуженную пенсию, российские дачники и отставные силовики, многие годы проживающие в украинском Крыму.

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Некоторые из них обзавелись украинским гражданством, но большинство нет. В последующие дни они станут ядром "Самообороны Крыма" и направятся на захват украинских частей, преследование активистов, похищения и убийства. Что могут сделать несколько сотен натурализованных агентов, которые выпали из поля зрения спецслужб? Многое. Особенно если в регионе уже имеются созданные диверсионные сети, а местная власть заранее сформировала и вооружила отряды готовых на все маргиналов.

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