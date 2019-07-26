В світлі останніх подій можна констатувати, Україна вступає в Росію. Поки що не областями, а лише державними інституціями. Головне не забути спитати, що про все це думає президент. Адже то не він. То погані бояри з СБУ, що звинуватили американців в оборудці з поставки непотрібної військової техніки в 2015 році; відділку "К", який кошмарить іноземного інвестора за відмову прийняти участь в спонсоруванні младовиборів;
департаменту поліції з пошуку авторів відеороликів та працівники судів імені Портнова-Коломойського, для яких Єфремова друг, тому "істина" з кожним днем все дорожча і дорожча. То всьо не він. То особиста думка кількох його призначенців.
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