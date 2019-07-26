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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Україна вступає в Росію

29.9т

В світлі останніх подій можна констатувати, Україна вступає в Росію. Поки що не областями, а лише державними інституціями. Головне не забути спитати, що про все це думає президент. Адже то не він. То погані бояри з СБУ, що звинуватили американців в оборудці з поставки непотрібної військової техніки в 2015 році; відділку "К", який кошмарить іноземного інвестора за відмову прийняти участь в спонсоруванні младовиборів;

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департаменту поліції з пошуку авторів відеороликів та працівники судів імені Портнова-Коломойського, для яких Єфремова друг, тому "істина" з кожним днем все дорожча і дорожча. То всьо не він. То особиста думка кількох його призначенців.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Олександр Єфремов
Місце
Україна
Теги
Росія Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Лариси Волошиної
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
На козлосвинском писать начала!
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Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
Автор, Вы о чём?? Изъясняйтесь нормально!! Нельзя же так по-хамски относиться к читателям...
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Витман Владимир
Витман Владимир
Шо волошина ,хреновые дела у Петра Алексеевича ? Подожди , скоро будешь писать про "фашистские застенки" , в которых мучается патириот Пэтя .
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Витман Владимир, шо, слава Порошенка жить спокойно не дает? Тявкаешь как моська на слона. Уж о тебе точно не напишут в исторических книгах )))))) А он войдет в историю нашей страны как реформатор, против которого взбунтовался олигархат. И можешь продолжать лаять, сколько твоей душе угодно, но изменить не сможешь ничего.
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