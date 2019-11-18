"Ламають через коліно!" Поляков напророчив розкол у "Слузі народу"

У фракції "Слуга народу" у Верховній Раді є проблеми в комунікації між керівництвом, що може призвести до розпуску парламенту.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив виключений з фракції "СН" народний депутат Антон Поляков.

"Вся проблема в комунікації між керівництвом Корнієнком-Арахамією та Богданом. У глави Офісу свій вплив на фракцію. Депутатів часто ламають через коліно і, якщо треба, зроблять крайніми. Їх можуть розігнати через 1-2 роки. За новими нормами пройде 300 осіб, з них залишиться 50 лояльних президенту і на цьому все закінчиться. Треба було відразу очистити лави", – розповів він.

Також Поляков розповів про розкол у партії, коли проти керівництва пішов нардеп Олександр Дубінський.

"Я також чув, що він був готовий вийти з фракції, але Арахамія (Давид Арахамія, глава фракції СН) не поставив на голосування під час зборів фракції. На порядку стояло моє виключення і Скороход. Я сказав, давайте ще виключимо кнопкодавів і Дубінського. За нас проголосували, але на кнопкодавів голосів не вистачило. До речі, Арахамія і Корнієнко голосували проти їхнього виключення. А щодо Дубінського питання навіть не розглянули. Дубінський висловився за землі так, що президент дуже сильно хотів його побачити, але його не було. Він прийшов на кінець фракції, коли президент уже пішов", – повідомив депутат.

Поляков зазначив, що Дубінського бояться виключити з "СН", оскільки він може створити групу опозиції у Раді.

Слуга народу

Як повідомляв OBOZREVATEL, як повідомляв, 15 листопада на закритому засіданні фракції "Слуга народу" з її лав виключили нардепа Антона Полякова.

При цьому на засіданні президентської фракції її члени відмовилися голосувати за виключення зі своїх лав народних депутатів, які попалися на кнопокодавстві.

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