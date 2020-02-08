Ганапольский в своей передаче рассказал любопытную деталь. Дескать, есть у нас сегодня поколение - не плохое, и не хорошее, - цифровое. Вот такое цифровое, которое тренируется в дорогих спортклубах, пьет латте с миндальным молочком, и живет в компьютере. Оно может делать вполне сильные вещи - быть образованным, продвинутым и талантливым. Но как только ЗДЕСЬ станет плохо - оно захлопнет крышку ноутбука, отставит латте с миндальным молочком и уедет.

Я где-то в промежутке. Между прошлым поколением и нынешним, и мне это дико. Я не старомодна - и вполне нормально осваиваю новые для себя умения, могу оценить подростковую звезду Билли Айлиш и выучить еще один иностранный язык.

Но ребята, вы живете не полноценной жизнью. И вы никогда не построите полноценного государства, дай вам такую возможность. Это, на мой взгляд, скакание по кочкам - которые после вас уходят под воду. Вы с легкостью бросаете не вами построенное, сами построить ничего крепкого не можете - поэтому и вернуться вам некуда. Будет. Может быть. Это простительно в 16, 20 и даже 25. А потом?

Кто так воспитывает наши поколения? Что их так воспитывает?.. Это люди с психологией "я - человек мира". И поэтому они не имеют корней и выбирают место, где потеплее. Это имеет право на жизнь, но... Такие поколения не построят фундамент - они в этих домах лишь квартиранты.

Я видела таких людей - им многое до лампочки. И когда ты его слушаешь, а ему за 40 - то рассматриваешь его с удивлением, как некую редкостную муху. У которой длительность жизни от силы три дня, и поэтому планировать оно ничего не может, потому что не умеет строить - оно закроет свой ноутбук и свалит, где получше.

А вот страшно, когда такое - еще и во власти.

Правда же?

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