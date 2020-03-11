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11 березня • оновлено в 03:30
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Кутєпов підвіз Милованова на таксі і дізнався секрети Кабміну

1.6т
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Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов під час поїздки в таксі з журналістом Богданом Кутєповим "наговорив зайвого".

Журналіст на своїй сторінці у Facebook написав, що дізнався багато подробиць про призначення.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

liga.net

Кутєпов підкреслив, що криміналу ніякого немає і зазначив рівень демократичності Милованова.

"Нічого такого. Інакше б я не за три тижні згадав про це в коментах у Мустафи, а бив би в дзвін. Криміналу не було. Просто багато подробиць про різні призначення, але це вже не актуально. Мене просто потішило, що Зеленський вимагав з'ясувати, хто прослуховує Кабмін, а тут Кабмін сам сідає в машину до тебе і за язик його тягнути не потрібно. Також варто відзначити рівень демократичності Тимофія. Міністр економіки користується UBER, як всі ми, маленькі українці", – розповів журналіст.

"Наговорив зайвого": Милованов розкрив таємниці Кабміну в таксі з журналістом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 4 березня проголосувала за новий склад Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем.

Як з'ясувалося до цього, Милованов разом з іншими кандидатами відмовився працювати в новому уряді.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Богдан Кутєпов Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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