Курс на НАТО і Євросоюз: Порошенко заявив, навіщо "ЄС" йде в Раду

Команда партії "Європейська солідарність" йде в парламент, щоб реалізувати свій стратегічний план і досягти повноправного членства України в НАТО та Європейському Союзі.

Про це лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі з представниками молоді в Рівному (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Ми здатні боротися за мову, ми здатні боротися за віру, ми здатні боротися за децентралізацію, ми здатні боротися за енергетичну незалежність, здатні боротися за українську школу. Ми здатні боротися за Україну і її європейське майбутнє. Якщо ми не захистимо європейське майбутнє України - в Україні не буде ніякого майбутнього, тому що повернеться тільки російське минуле", - зазначив він.

Петро Порошенко прес-служба "ЄС"

Петро Порошенко в Рівному прес-служба "ЄС"

прес-служба "ЄС"

Порошенко нагадав, що з часів незалежності на словах багато політиків були "за" європейську та євроатлантичну інтеграції, але ці заяви не були підкріплені ніякими діями. "Тільки наша команда п'ять років тому почала справжній рух до членства в НАТО і Євросоюзі, коли український народ на Майдані зробив свій цивілізаційний вибір", - підкреслив Порошенко.

За його словами, зараз європейський вибір знаходиться під такою ж загрозою, як і в 2013 році.

"Ми знаємо, як робити європейську інтеграцію, ми знаємо, як робити нашу інтеграцію в НАТО. Нашою перемогою є те, що сьогодні ці процеси підтримують вже 70% українців, а коли мене тільки обрали президентом - НАТО підтримувало тільки 16%, а Європейський Союз - лише 30% українців", - зазначив Порошенко.

Лідер партії додав, що європейська і евроалтантічна інтеграція - це як їзда на велосипеді.

"На ньому можна стояти. Ти або їдеш рішуче вперед - або падаєш і повзеш назад. Ми не дамо країні впасти. Ми рішуче рухаємо країну вперед. Ми будемо тим GPS-навігатором, який точно покаже дорогу, точно розповість - що робити, і не допустимо, щоб хтось нас обдурив солодкими піснями обіцянок", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України.

Майже половина кандидатів не були в парламенті, більше 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО "Солідарна справа громад".

Крім того, ветеран АТО і №37 в списку "ЄС" Олексій Петров високо оцінив підібрану команду "ЄС" за майже відсутність "токсичних персоналій" і швидкий соціальний ліфт.

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