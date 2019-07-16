"Курс на Малоросію!" Казарін жорстко розніс скандальну ідею Зеленського

Пропозиція президента Володимира Зеленського про розширення люстрації несе проросійську риторику.

Таку думку у Facebook висловив український журналіст Павло Казарін, зазначивши, що п'ять років тому після Євромайдану люстрація народилася не на порожньому місці.

"Їй передувало президентство Януковича. Розвал армії. Харківські угоди. Курс на Малоросію. Майдан. Розстріл протестувальників. Оточення Януковича тікало в Москву. Підтримувало російське вторгнення. Скуповувало нерухомість в анексованому Криму. Все, що трапилося з країною в рік Майдану, стало підсумком їхнього перебування при владі. Люстрація стала всього лише законодавчим закріпленням нового етичного статус-кво. в рамках якого будь-яка спроба перетворення України на російську колонію вважалася порочною і засуджуваною", – розповів він .

Казарін зазначив, що, можливо, Зеленський всі ці п'ять років "просто не цікавився тим, що відбувається в країні".

"Бо його ідея люстрації перелицьовує межу між поняттями "добра" та "зла". Протягом останніх п'яти років країна чинила опір спробам себе знищити. Заводила зі штовхача прогнилу військову машину. Заново передомовлялися з Європою про саму себе. Після поразки радянської версії минулого і майбутнього – шукала новий опис для того та іншого", – додав він.

На його думку, ідея тотальної люстрації від Зеленського свідчить про те, що всі ці п'ять років були помилкою.

"Що період "2010-2014" був менш токсичним, ніж період з 2014 по 2019. Що вся остання п'ятирічка була "рухом не туди". І в цьому сенсі його риторика мало чим відрізняється від міркувань проросійських політиків, що вимагають розвернути Україну назад обличчям на Москву. І зараз уже неважливо, якими мотивами керується президент. Його заява цілком можуть бути передвиборчим маневром. Люстрація може померти після парламентських – або після рішення Конституційного суду. Володимир Зеленський може забути про неї вже 22 липня і ніколи більше не згадувати", – пояснив журналіст.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський запропонував розширити очищення влади і додати до люстраційного списку главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які обійняли посади з 2014 року.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук запевнив, що очищення влади стосуватиметься також і команди Зеленського.

Пізніше Зеленський ініціював розширення дії закону про люстрацію на президента, депутатів, спікера, членів ВРЮ, чиновників і кандидатів, що обираються.

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