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"Кумівство з Медведчуком – не проблема": в "Слузі народу" заступилися за скандального кандидата

11.8т Читати матеріал російською

Кумівство дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко і дружини кандидата у депутати Андрія Холодова Катерини Шаховської не є підставою для виключення останнього з виборчого списку партії "Слуга народу".

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив керівник передвиборного штабу партії Олександр Корнієнко (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Це навіть не родинні, а релігійно-традиційні зв'язки, і вони не між паном Андрієм і паном Медведчуком, а вони між дружиною пана Андрія і дружиною пана Медведчука", – зазначив Корнієнко.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

radiosvoboda.org

Також керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" відповів, що думає про сигаретний "тіньовий" бізнес Холодова в Києві, який не так давно розкрили ЗМІ:

"Це взагалі інформація, яку треба дуже ретельно перевіряти... Нам з того розслідування не було зрозуміло, це правда, чи це знову якісь махінації".

Крім того, Корнієнко заявив, що вілла в Відні за 6 мільйонів євро, яка є у власності Холодова, також не викликає питань у керівництва партії:

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"Ну, розслідувачі говорили про якісь вілли за кордоном. Якщо у нас це вже проблема, вілла за кордоном...".

Також Олександр Корнієнко підкреслив, що Андрій Холодов залишається кандидатом у депутати від партії і вже не може бути вилучений зі списку.

"Ми вже не можемо вилучати. Уже процедура закінчилася. Тобто до 8 липня можна було", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про Холодова:

  • Кандидата в нардепи знають як "короля тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" в 2012 році.

  • Холодов тісно пов'язаний з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Дітей Холодова хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

  • Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" з посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія.

  • Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микита, якого викрили в змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

  • Незважаючи на скандальні факти про Холодова, 8 липня партія відмовилася виключити його зі списку.

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Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Оксана Марченко
Місце
Україна
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
ВИРОДКИ! ШМАРКЛІ! МЕРЗОТА!
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Мир Миру
Мир Миру
Підставою є подвійне громадянство, що заборонене українським законодавством.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну це криптоніт зелених пациків. Думають, що як вова поторгує хлєборєзкою, то лохи і за ТАКЕ проголосують. Ну-ну...
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