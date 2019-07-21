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Кума Путіна "закриють"? Медведчуку передбачили фатальне майбутнє

6.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський може за допомогою нового Генерального прокурора і СБУ посадити за ґрати проросійського політика кума голови Кремля Віктора Медведчука.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив народний депутат Єгор Соболєв.

"Генпрокурор і голова СБУ зобов'язані довести справу про державну зраду до кінця. Адже очевидно, що Медведчук багато років служить не на нашу державу. І він повинен бути не віце-спікером Верховної Ради, він повинен бути підсудним в українському суду. І це буде велика користь для українського суспільства", – зазначив політик.

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Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Опозиційна платформа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кум президента Росії і глава політради "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук в день виборів заявив, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом нібито "знищило" економіку України.

  • Також Віктор Медведчук заявив, що буде допомагати президенту України Володимиру Зеленському в питаннях, де у них спільне бачення.

  • При цьому президент Росії Володимир Путін заявив, що не знає деталей плану українського політика-опозиціонера Віктора Медведчука щодо автономії Донбасу.

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Особи
Віктор Медведчук Володимир Зеленський Єгор Соболєв
Місце
Україна
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