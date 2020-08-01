Кулеба висловився про "рокіровку" Кучма-Кравчук в переговорах щодо Донбасу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба позитивно оцінив призначення першого президента Леоніда Кравчука головою делегації в Тристоронній контактній групі.

В інтерв'ю "Главкому" Кулеба заявив, що Кравчук "тільки посилить роботу української делегації в ТКГ".

"Взагалі, якщо згадати минуле, поїздки Леоніда Кравчука в Білорусь іноді закінчуються несподівано в інтересах України – наприклад, розпадом Радянського Союзу..." – пожартував дипломат.

Також Кулбо розповів, що у другого президента Леоніда Кучми, який до недавнього часу очолював українську делегацію в ГКТ, думки про вихід з переговорів з'явилися ще в кінці лютого.

"Він сказав, що, напевно, пора йому йти. Я його запитав, як же так, невже ви нас залишите? Він відповів, що розмірковує, щоб таки піти. Однак до останнього часу Леонід Данилович продовжував виконувати свою функцію, за що ми йому дуже вдячні", – додав Кулеба.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кравчук назвав умову, за якої потрібно буде міняти нинішній формат переговорів.